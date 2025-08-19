Turistkinja u Zagrebu vožnju taksijem platila čak 1506 eura: 'Bila sam potpuno shrvana'

Skupe vožnje taksijem u Zagrebu više su puta izazvale ljutnju i čuđenje kod onih koji su ih morali platiti. Jedna od njih je i Novozelanđanka Carol Cowan koja je krajem svibnja za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice - udaljenost od 1,05 km zračne linije - platila 1506 eura. Naime, kada je stigla vlakom, odlučila ići taksijem do Frankopanske. Krenula je prema nizu automobila te vidjela visokog muškarca, piše Jutarnji.hr.

- Pozdravio me s ‘Hello‘ i bilo mi je čudno što je prepoznao da govorim engleski. Prišla sam i pitala ga je li taksi, jer nisam vidjela nikakve oznake na vozilu. Rekao je da jest - opisala je. Muškarac joj je rekao da prima samo gotovinu, a putnica je na to pristala. Nakon što je vidjela da se taksimetar "popeo" na 85 eura, pitala je vozača je li iznos u eurima, a on joj je pružio cjenik. - Slova su bila presitna za moje slabovidne oči. Brzo sam prebrojala novac u novčaniku - imala sam 65 eura - i rekla mu - ne mogu si ovo priuštiti, molim vas, pustite me van! - kaže.

Taksist ju je pitao, piše Jutarnji.hr, ima li karticu te da će pozvati "šefa" koji će ih dočekati s uređajem za kartice. Kada su stigli na odredište, taksimetar je pokazivao 185 eura, no on je rekao da će joj naplatiti 150. Vozač je razgovarao s osobom iz drugog automobila i primio uređaj za kartice. Uzeo joj je karticu, a ona je morala unijeti PIN. Po odlasku vozača, putnica je shvatila da joj nije izdao račun te je počela sumnjati.

- Provjerila stanje na svojoj Visa kartici - vidjela sam da je ‘Ivan Madžar Taxi‘ naplatio 1506 eura! Bila sam potpuno shrvana - to je bila polovica mog budžeta za cijelo putovanje. Odmah sam prijavila Visi da je došlo do pogreške. Otišla sam potražiti policijsku postaju, ali sam se pitala što im mogu pokazati kao dokaz i izgubila se, pa sam se vratila u svoj smještaj - rekla je te dodala kako je potom otkazala ostatak putovanja i vratila se na Novi Zeland.

Ivan Madžar za Jutarnji.hr kaže kako je vozio taksist koji nema uređaj za kartice pa mu je on posudio svoj. - Padala je kiša, nisam gledao što čovjek upisuje u aparat - rekao je. Iz policije ga, kaže, nitko nije kontaktirao. Naime, putnica je s Novog Zelanda kontaktirala hrvatsku ambasadu iz koje joj je rečeno da će prijaviti Ivana Madžara Poreznoj upravi zbog utaje poreza jer nije izdao račun. Dala je i izjavu policiji koja je poslana u Zagreb putem Interpola.

U lipnju ove godine, jedna je Vukovarka za net.hr ispričala kako je ostala neugodno iznenađena nakon što je vlakom stigla na Glavni kolodvor u Zagrebu te uzela uslugu taksija. U žurbi je sjela u prvi slobodni taksi, a kada je stigla na odredište u naselju Prečko – račun je iznosio 110 eura za vožnju od svega desetak kilometara. Što je tada rekao taksist Ivan Madžar, možete pročitati OVDJE.