Francuskinje pobjegle bez plaćanja računa, pa ih sutradan ih probudila vlasnica s računom u ruci: 'Nisu se bunile ni sekunde'

Dvije Francuskinje večerale su pizze i popile četiri Aperol spritza, a potom napustile lokal ostavivši račun od 44 eura neplaćenim. “Kada je došlo vrijeme da plate, jednostavno su se digle i izašle”, rekla je Malatini za talijanske medije. Ipak, nisu računale na nadzorne kamere ni na snagu društvenih mreža. Vlasnica je na Facebooku objavila snimku iz pizzerije, a ubrzo su joj se javili ljudi koji su otkrili gdje gošće borave.

Sljedeće jutro Malatini je odlučila reagirati osobno pokucala je na vrata apartmana i probudila Francuskinje. Djevojke su, kako kaže, bile iznenađene, ali su odmah podmirile račun. “Nisu se bunile ni sekunde. Nije stvar u novcu, već u tome što ne dopuštamo da nas se vuče za nos. Nažalost, ovakvi slučajevi sve su češći, ali danas se teško sakriti jer imamo kamere. Iskustvo nam pak omogućava prepoznati one koji imaju namjeru otići bez plaćanja”, rekla je vlasnica za list Cronache Maceratesi.

Dodala je da takvo ponašanje smatra uvredom za sve zaposlenike: “To je pljuska našem trudu.” Podrška je ubrzo stigla i na Instagramu, gdje su komentatori pisali: “Bravo, hrabra i genijalna”, “Tako treba!” i “Svaka čast!”. Sve češća praksa “pojedi i pobjegni” (dine and dash) postaje ozbiljan problem. U srpnju je, primjerice, jedan par u Pijemontu pokušao isto, ali su se morali vratiti po zaboravljeni mobitel - gdje ih je već dočekala policija.