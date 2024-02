VIDEO Split dobiva novi ulaz u grad: Kreće izgradnja važnog tunela kojeg se čekalo godinama

Službeno počinju radovi na realizaciji projekta spojne ceste čvora Vučevica na autocesti A1 - čvor na državnoj cesti DC8, u sklopu čega se ovog ponedjeljka otvara gradilište za tunel Kozjak nedaleko od naplatne postaje Vučevica. Na otvaranju radova ceste koja se smatra novim ulazom u Split prisustvovat će i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Radi se o projektu čiji će izvođač radova biti kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation, ista koja je radila i na izgradnji Pelješkog tunela. Time će Split dobiti novi ulaz s A1, koji će preuzimati tranzitni promet s autocesta prema trajektnoj luci i obratno. Ugovor je bio potpisan još krajem rujna prošle godine, i to u vrijednosti od 74,6 milijuna eura bez PDV-a. Ukupna dužina ove spojne ceste iznosit će 6,85 kilometara, a u to ulazi i tunel Kozjak koji će biti dug 2,5 kilometra, kao i cesta prema Jadranskoj magistrali od 4,3 km.

Rok za izgradnju je 36 mjeseci, istaknuto je još na potpisivanju na kojem je prisustvovao i sam premijer Andrej Plenković. Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić istaknuo je tada kako se radi o tehnički vrlo složenom projektu.

- Gradit će se tunel dug 2.525 metara te tri nadvožnjaka, jedan cestovni prolaz i dva vijadukta", rekao je Škorić, dodajući kako se kineska kompanija dokazala i u izgradnji Pelješkog mosta i stekla povjerenje za gradnju tunela Kozjak. Direktor China Road and Bridge Corporation za srednju i istočnu Europu Yang Dong izrazio je zadovoljstvo što su hrvatska Vlada i Hrvatske ceste odlučile dati povjerenja toj kineskoj kompaniji i u izgradnju tunela Kozjak. Kao i na Pelješkom mostu, i ovdje ćemo pokazati našu profesionalnost i odgovornost, poručio je.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Jeste li se vozili ovom cestom u Hrvatskoj? Nema baš simpatičan nadimak