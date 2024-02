Nova glavobolja za Zagrepčane. Počinju radovi na važnoj zagrebačkoj prometnici. Ovo su obilazni pravci

Zbog izvođenja radova uređenja nogostupa, u ponedjeljak i utorak od 8:30 do 14 sati očekuje se otežan promet Vukovarskom, na dijelu od Ulice Donje Svetice do Ivanićgradske.

Bit će, naime, onemogućeno prometovanje iz smjera zapada prema istoku, dok će se promet u smjeru istok-zapad odvijati nesmetano. Iz Grada pak apeliraju na pješake, koji se zbog radova neće moći kretati nogostupom, da obrate posebnu pozornost te se kreću označenim obilaznim pravcima.

VEZANI ČLANCI:

A kako bi se na predmetnoj dionici izbjegla dodatna zagušenja prometa, iz Grada predlažu nekoliko obilaznih pravaca:

Ulica grada Vukovara – Ulica Donje Svetice – Ivekovićeva – Ivanićgradska – Ulica grada Vukovara

Ulica grada Vukovara – Donje Svetice – Planinska – Ivanićgradska – Ulica grada Vukovara.

Sugrađane mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

Podsjetimo, posebna regulacija prometa na snazi je i u Branimirovoj gdje su u tijeku završni radovi prve faze produžetka Branimirove od Zagrebačke do Brestovečke u Sesvetama. Otežano će se ondje prometovati sve do 11. ožujka kada se očekuje završetak radova, a do tada će se u smjeru istok-zapad voziti jednim prometnim trakom, dok će u nekim smjerovima biti onemogućen. Zabranjeno će biti i prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu kneza Branimira (smjer istok-jug), kao iz Ulice kneza Branimira prema ulici Dubrava (smjer jug-zapad).

VEZANI ČLANCI:

U zoni gradilišta kretat će se i povećani broj teretnih vozila te opreme pa iz Grada mole pješake da obrate posebnu pozornost, a kako bi se izbjegla zagušenja, vozačima su predložili zaobilazne smjerove:

iz smjera istok:

Zagrebačka – Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Heinzelova – Ulica kneza Branimira i obratno

iz smjera zapad:

Dubrava – R. Škrnjuga – Ulica kneza Branimira – Aleja Javora – Platana – Čulinečka – Slavonska avenija – Ljudevita Posavskog – Zagrebačka