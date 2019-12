'Nigerijci su bili kod nas, putovnice smo im vratili odmah. Odjavili su se pa na kraju tražili još jednu noć'

Dva su se puta dvojica Nigerijaca koji su optužili hrvatsku policiju da ih je otela s ulice u Zagrebu i prebacila u BiH - prijavljivala u hostel u Zagrebu. Prvi put 16. studenoga na jednu noć, sljedeće jutro se odjavili, dan proveli u lobiju hostela tek povremeno izavši u grad, a onda su 17. listopada kasno navečer - u vrijeme kad su tvrdili da ih je policija ugrabila - odlučili uplatiti još jednu noć. Hotel su konačno napustili 18. studenoga oko 11 sati.

U sjeni špijunske afere

Te je informacije za Večernji dao voditelj HI hostela iz zagrebačke Petrinjske ulice Branimir Markač s namjerom da se razjasne nedoumice oko hostela te informacije da su treće osobe, nakon odlaska Nigerijaca, ulazile u hostel i navodno uzimale njihove putovnice te im slale u BiH, kako se može čuti.

VIDEO Voditelj hostela otkriva kako su se nigerijski studenti ponašali

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kod nas su došli 16. studenoga, a prijava je unešena u 18.28 sati, što se i vidi na fiskaliziranom računu. Dali su nam osobne dokumente jer su neophodni za prijavu, no odmah nakon toga, kroz nekoliko minuta su im vraćeni - govori Markač.

Foto: Youtube/Screenshot

Troškove - nešto više od 173 kuna - podmirili su odmah, kao što je pravilo, a plaćali su gotovinom. Tu su noć proveli u šesterokrevetnoj sobi, u kojoj je, osim njih, bilo još dvoje domaćih gostiju. Sljedećeg dana odjavili su se kako nalažu pravila, do 11 sati, no hostel nisu napuštali. Dan su manje-više proveli u lobiju, povremeno bi izašli u grad, ali se i vratili. Pitali su za neke informacije, primjerice gdje je mjenjačnica. Nakon cjelodnevnog boravka u hostelskom predvorju, s malim izletima u grad, navečer 18. studenoga, u 22.23 sati, dvojica Nigerijaca su odlučili ponovno unajmiti sobu za još jednu noć. Dokaz tomu je također fiskalizirani račun.

- Iz hostela su konačno otišli 18. studenoga u 11 sati. To je vrijeme kad se gosti moraju odjaviti, a oni su ostali do kraja. U hostelu nisu ostavili apsolutno ništa. Dokumenti su im po prijavi odmah vraćeni, a nije bilo zaboravljenih stvari ni u sobama. Apsolutno nitko nije dolazio u hostel po njihove dokumente, niti bismo ikome predavali tuđe stvari. U slučaju da gost i zaboravi nešto, u blizini nam je policijska postaja s kojom jako dobro surađujemo, tako da izgubljene ili zaboravljeni dokumenti odnesemo tamo - dodaje. Policiji je već dao sve relevantne informacije, ističe. Hostel ima video nadzor, no snimke se automatski brišu nakon tjedan dana, a priča se pojavila više od dva tjedna nakon štp su Nigerijci otišli iz hotela.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U sjeni špijunske afere

Još nije razjašnjeno kako su se dvojica Nigerijaca, koji su u Hrvatskoj boravili legalno kako bi kao natjecatelji u stolnom tenisu na Međusveučilišnim igrama u Puli, završili u BiH. Načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno oštro je odbacio navode mladića da ih je policija izvukla iz tramvaja i prebacila u Bosnu. Ničeno je istaknuo da su im u Bosni ponudili povratak kući u Nigeriju.

- Oni su to odbili i prema našim saznanjima žele se vratiti u Hrvatsku da bi podnijeli zahtjev za azil. Istražuju se mogućnosti njihova kontakta s krijumčarima. Imamo neka saznanja - rekao je.

Policija je razgovarala i s organizatorima natjecanja.

- Indikativno je da sa sobom nisu imali rekete. Izgubili su sve mečeve koje su igrali. Bili su neuobičajeno slabi za natjecatelje za koje su se predstavljali - rekao je Ničeno. To potvrđuje i snimka natjecanja.

Ministar sigurnosti BiH Dragn Mektić rekao da BiH može vratiti studente u Hrvatsku ili im omogućiti povratak u Nigeriju te da će povjerenici Vijeća EU za ljudska prava Dunji Mijatović Mektić poslati izvješće o slučaju.