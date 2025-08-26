Naši Portali
IZBJEGNUTA TRAGEDIJA

VIDEO Snimljen trenutak pada: Helikopter pokušao uzeti vodu pa pao u jezero, posada je preživjela

Foto: Screenshot/Reuters
Autor
Lina Šantak
26.08.2025.
u 17:03

Lokalne vlasti priopćile su da su pilot, još jedan član posade i svjedok nesreće prevezeni u bolnicu, dok srećom nije bilo poginulih.

Posada francuskog helikoptera prošla je bez težih ozljeda nakon što se letjelica srušila u jezero tijekom misije gašenja požara. Tijekom zahvaćanja vode za borbu protiv požara, helikopter je, prema snimci očevidca, izgubio kontrolu i završio u vodi u mjestu Rosporden, na sjeverozapadu Francuske, piše BBC.

Helikopter pao u jezero

Lokalne vlasti priopćile su da su pilot, još jedan član posade i svjedok nesreće prevezeni u bolnicu, dok srećom nije bilo poginulih. Gradonačelnik Rospordena Michel Loussouarn poručio je putem društvenih mreža kako su poduzete mjere za sprječavanje potencijalnog onečišćenja jezera.

Unatoč incidentu, akcija gašenja je nastavljena uz pomoć druge letjelice, dok su vlasti pokrenule istragu o uzroku pada, piše The Sun. Francuska se posljednjih tjedana suočava s nizom velikih požara, koji su već odnijeli jedan život i ozlijedili više osoba, uključujući vatrogasce.

Ključne riječi
Francuska helikopter

