Zelenski: Sve će se znati u sljedećim danima; Trump s Putinom razgovarao 40 minuta: Započeo sam pripreme za sastanak

Održan je razgovor Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući

Trump je nakon sastanka nazvao Putina

Trump se sastao i s europskim liderima koji su stigli u Washington

Tijek događaja:

07:25 - U intervjuu za BBC britanski premijer Keir Starmer je rekao da će se danas održati daljnji pregovori Ukrajine i SAD-a o sigurnosnim jamstvima. Sada ćemo surađivati s SAD-om na tim sigurnosnim jamstvima. Zadali smo zadatke našim timovima. Neki od njih čak stižu sutra kako bi počeli detaljno raditi na tome, rekao je Starmer i dodao da će ta jamstva umiriti ljude u Europi, u Ukrajini, te u Ujedinjenom Kraljevstvu.

07:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima da će sigurnosna jamstva za Kijev vjerojatno biti razrađena u roku od 10 dana. "Sigurnosna jamstva vjerojatno će 'raspakirati' naši partneri i pojavit će se sve više i više detalja. Sve će se to nekako formalizirati na papiru u roku od sljedećih tjedan do deset dana", rekao je Zelenski na brifingu za novinare nakon sastanaka.

Također je rekao da će teritorijalna pitanja vezana uz potencijalni mirovni sporazum biti razrađena između Ukrajine i Rusije. Ukrajinski predsjednik rekao je i da postoji ukrajinska ponuda za kupnju američkog oružja vrijedna oko 90 milijardi dolara.

FT: Ukrajina nudi ugovor o oružju vrijedan 100 milijardi dolara za sigurnosna jamstva SAD-a

Oko sigurnosnih jamstava, novine Financial Times su ranije u ponedjeljak izvijestile kako će Ukrajina obećati kupiti američko oružje vrijedno 100 milijardi dolara koje financira Europa kao dio sporazuma o dobivanju jamstava od SAD-a za svoju sigurnost nakon mirovnog sporazuma s Rusijom. Pozivajući se na dokument koji su imale na uvidu, iz FT-a su dodali da će, prema prijedlozima, Ukrajina i SAD također sklopiti ugovor vrijedan 50 milijardi dolara za proizvodnju dronova s ukrajinskim tvrtkama.

06:40 Trump: Počeo sam pripreme za sastanak Putina i Zelenskog

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak navečer da su počele pripreme za sastanak ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Trump je u izjavi ne društvenoj mreži Truth Social sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim partnerima nazvao "vrlo dobrim".

Trump je rekao da se tijekom sastanka raspravljalo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Rekao je da bi ih Europa "pružila" u "koordinaciji" sa Sjedinjenim Državama "Na kraju sastanaka nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na mjestu koje će biti naknadno određeno, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog", rekao je Trump, dodajući da će američki potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff koordinirati dogovore između dviju zemalja.

FOTO Pogledajte što je Zelenski obukao za susret s Trumpom: 'Trenutno je u fazi kad svaki detalj ima značaj'

Nakon toga bi uslijedio trilateralan sastanak sa mnom, kazao je Trump. To je neizravno potvrdila i ruska strana. Telefonski razgovor Trumpa i Putina trajao je 40 minuta, objavila je agencija RIA pozivajući se na kremaljskog dužnosnika Jurija Ušakova. „Raspravljalo se o tome kako bi bilo vrijedno istražiti mogućnost podizanja razine predstavnika koji s ukrajinske i ruske strane sudjeluju u izravnim pregovorima", kazao je Ušakov. Trump i Putin dogovorili su da će biti u bliskom kontaktu o ukrajinskoj krizi i drugim pitanjima, kazao je Ušakov.

06:15 Rutte: Članstvo Ukrajine u NATO-u nije raspravljano

lavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u ponedjeljak nakon sastanka o Ukrajini u Bijeloj kući da se o članstvu Ukrajine u NATO-u nije raspravljalo, ali da se raspravlja o sigurnosnim jamstvima tipa Članka 5 za tu zemlju koju je Rusija napala u veljači 2022. "Situacija je sljedeća - SAD i neke druge zemlje rekle su da su protiv članstva Ukrajine u NATO-u. Službeni stav NATO-a... jest da postoji nepovratan put za Ukrajinu u NATO", rekao je Rutte tijekom intervjua u emisiji "The Ingraham Angle" na Fox Newsu.

"Ono o čemu ovdje raspravljamo nije članstvo u NATO-u, raspravljamo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu tipa članka 5, a što će točno to podrazumijevati, sada ćemo detaljnije raspraviti", rekao je Rutte. Članak 5 osnivačkog ugovora NATO-a utjelovljuje načelo kolektivne obrane, u kojem se napad na bilo koju od 32 članice smatra napadom na sve. Pridruživanje Atlantskom savezu strateški je cilj za Kijev koji je ugrađen u ustav zemlje. Rutteovi komentari napominju da bi se Ukrajini moglo ponuditi sigurnosno jamstvo tog opsega umjesto članstva u NATO-u, što je ruski predsjednik Vladimir Putin isključio.