FOTO Pogledajte kako je Trump dočekao Zelenskog: 'Ukrajina će dobiti snažna jamstva'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se danas s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, gdje su započeli ključni razgovori o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu.
Foto: REUTERS
Sastanak je započeo oko 19 sati po srednjoeuropskom vremenu, nakon što je prethodno bio pomican, a prije zatvaranja vrata Trump i Zelenski kratko su se obratili novinarima.
Foto: REUTERS
Trump je poručio kako vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin "ozbiljan u vezi mira" te da postoji realna mogućnost brzog završetka rata.
Foto: REUTERS
Upozorio je da bi, u slučaju neuspjeha pregovora, sukob mogao potrajati još dugo i odnijeti milijune života. Naglasio je i da će Ukrajina dobiti snažna sigurnosna jamstva, uz snažnu uključenost europskih zemalja.
Foto: REUTERS
Zelenski je potvrdio da će se razgovarati o mirovnom planu u 20 točaka, čiji je nacrt većim dijelom dovršen, ali je ponovio da Ukrajina neće prihvatiti kapitulaciju niti uvjetie Moskve.
Foto: REUTERS
Posebno je istaknuo važnost sigurnosnih jamstava i dodatne protuzračne obrane zbog stalnih ruskih napada.
Foto: REUTERS
Uoči sastanka Zelenski je dobio snažnu potporu europskih i zapadnih čelnika, uključujući čelnike Europske unije, NATO-a, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva.
Foto: REUTERS
Istodobno je Trump, samo nekoliko sati prije susreta sa Zelenskim, telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je izazvalo nervozu u ukrajinskoj delegaciji.
Foto: REUTERS
Nakon kratkog obraćanja medijima, vrata blagovaonice u Mar-a-Lagu su zatvorena, a pregovori su nastavljeni iza zatvorenih vrata. 
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
