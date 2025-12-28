FOTO Pogledajte kako je Trump dočekao Zelenskog: 'Ukrajina će dobiti snažna jamstva'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se danas s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, gdje su započeli ključni razgovori o mogućem mirovnom planu za Ukrajinu.
Upozorio je da bi, u slučaju neuspjeha pregovora, sukob mogao potrajati još dugo i odnijeti milijune života. Naglasio je i da će Ukrajina dobiti snažna sigurnosna jamstva, uz snažnu uključenost europskih zemalja.