Geopolitička bomba na rogu Afrike: Somaliland je idealan za kontrolu Crvenog mora i dom za protjerane iz Gaze

U međunarodnoj politici rijetko se pojavljuju trenuci koji otkrivaju duboke pukotine postojećeg poretka i najavljuju njegovu moguću transformaciju. Izraelsko priznanje samoproglašene Republike Somaliland upravo je takav trenutak. Izrael je time prvi put prešao granicu dugogodišnjeg međunarodnog konsenzusa o teritorijalnoj cjelovitosti Somalije, šaljući snažan geopolitički signal od Bliskog istoka do Roga Afrike. Priznanje, potvrđeno deklaracijom koju su potpisali izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ministar vanjskih poslova Gideon Saar i predsjednik Somalilanda Abdirahman Mohamed Abdullahi, predstavlja presedan u međunarodnim odnosima, redefinirajući kriterije državnosti prema strateškim interesima, a ne isključivo univerzalnim normama. Netanyahu je najavio hitnu suradnju u poljoprivredi, zdravstvu, tehnologiji i gospodarstvu, pohvalio političko vodstvo Somalilanda i pozvao predsjednika Abdullahija u službeni posjet Izraelu, ističući da je odluka "u duhu Abrahamskih sporazuma" i dio šire strategije proširenja mreže savezništava Izraela izvan tradicionalnog bliskoistočnog okvira, osobito u Africi. U izraelskoj interpretaciji, priznanje Somalilanda predstavlja logičan nastavak te politike – traženje novih partnera koji nisu nužno dio arapskog svijeta, ali dijele interese u području sigurnosti, gospodarstva i regionalne stabilnosti.