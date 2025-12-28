Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IMA VELIKU STRATEŠKU VAŽNOST

Geopolitička bomba na rogu Afrike: Somaliland je idealan za kontrolu Crvenog mora i dom za protjerane iz Gaze

Autor
Hassan Haidar Diab
28.12.2025.
u 22:05

Somaliland ima iznimnu stratešku važnost. Smješten uz Adenski zaljev i u blizini tjesnaca Bab al-Mandab, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine između Europe i Azije, taj prostor ključan je za pomorsku sigurnost i energetsku stabilnost. Tamo živi 6 milijuna ljudi, a 1991. je proglasio neovisnost od Somalije

U međunarodnoj politici rijetko se pojavljuju trenuci koji otkrivaju duboke pukotine postojećeg poretka i najavljuju njegovu moguću transformaciju. Izraelsko priznanje samoproglašene Republike Somaliland upravo je takav trenutak. Izrael je time prvi put prešao granicu dugogodišnjeg međunarodnog konsenzusa o teritorijalnoj cjelovitosti Somalije, šaljući snažan geopolitički signal od Bliskog istoka do Roga Afrike. Priznanje, potvrđeno deklaracijom koju su potpisali izraelski premijer Benjamin Netanyahu, ministar vanjskih poslova Gideon Saar i predsjednik Somalilanda Abdirahman Mohamed Abdullahi, predstavlja presedan u međunarodnim odnosima, redefinirajući kriterije državnosti prema strateškim interesima, a ne isključivo univerzalnim normama. Netanyahu je najavio hitnu suradnju u poljoprivredi, zdravstvu, tehnologiji i gospodarstvu, pohvalio političko vodstvo Somalilanda i pozvao predsjednika Abdullahija u službeni posjet Izraelu, ističući da je odluka "u duhu Abrahamskih sporazuma" i dio šire strategije proširenja mreže savezništava Izraela izvan tradicionalnog bliskoistočnog okvira, osobito u Africi. U izraelskoj interpretaciji, priznanje Somalilanda predstavlja logičan nastavak te politike – traženje novih partnera koji nisu nužno dio arapskog svijeta, ali dijele interese u području sigurnosti, gospodarstva i regionalne stabilnosti.

Ključne riječi
priznanje Izrael Somaliland Somalija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!