VIDEO Rusi prvi put iskoristili razornu bombu iz SSSR-a: Dim se nadvija i do kilometar u zrak

Da Rusija koristi apsolutno sve što ima u svom arsenalu u ratu protiv Ukrajine, dokazuju i snimke i izvješća objavljenih posljednjih tjedana. Osim što su vojne baze na teren izvukli rijetko borbeno vozilo Ladoga, inače iz sovjetske ere, pojavila su se i najnovija izvješća o tome da su Rusi krenuli koristiti i zračne bombe ODAB-1500. Po prvi puta učinak ove bombe viđen je u selu Velika Pisarivka u regiji Sumi, a uz to se navodi i kako je u sebi imao ugrađen sustav UMPK kojim može ostvariti domet od 50 do 70 kilometra.

S obzirom da se radi o termobaričnom projektilu koji ispušta zapaljivu tekućinu prije nego što dosegne metu, nakon čega eksplodira, ove bombe bilo je relativno jednostavno uočiti zbog velikog oblaka dima koji se stvara, u nekim slučajevima i jedan kilometar u zrak. Rusi su već ranije demonstrirali djelovanje ODAB-500, bombe koja je tri puta slabije razorne moći od najnovije inačice.

⚡️🇷🇺Reports claim this is the Russian Odab-1500 being used for the first time, in the Sumy region. It's a large 1500kg thermobaric weapon, which explains the very distinctive foamy mushroom cloud. pic.twitter.com/JJm5MzoAYA

Defence Express navodi kako treba ipak spomenuti da se radi o vrlo rijetkom oružju, kada se ono uspoređuje s drugim zračnim bombama. Ta je bomba dijelom stare generacije sovjetske ere koja upravo prvo raspršuje zapaljivu smjesu, a zatim slijedi detonacija. Kako se navodi, do ispaljivanja zapaljive tekućine dolazi otprilike 10 metara prije udara, a velika eksplozija koja nakon nastaje ima svrhu uništiti žive vojne snage.

ODAB-500 svojom eksplozijom pogađa područje od oko 500 metara kvadratnih, što je 200 više od njene varijante 500. Ranije su Rusi većinom koristili i manje varijante, s kilažom od 170 do 500 kilograma, no ova najnovija varijanta ima čak 1.5 tonu.

Russia's ODAB-1500 thermobaric bomb was first used on the battlefield?



ODAB-1500 is an aviation bomb with a high explosive power of 1,500 kg. When integrated with the UMPC module, it becomes an extremely scary weapon. pic.twitter.com/pktDktXVp4