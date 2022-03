VIDEO Rusi objavili snimku navodnog hipersoničnog oružja kojim su raketirali Ukrajinu

Rusija je prvi puta od početka invazije na Ukrajinu 24. veljače upotrijebila hipersonično oružje, potvrdile su ranije ruske agencije.

Hipersonične rakete uništile su veliko podzemno skladište u kojem su se nalazile ukrajinske rakete i zrakoplovno streljivo, tvrde ruski dužnosnici, a informaciju je potvrdila i ukrajinska strana.

Ubrzo se na Twitteru ruskog ministarstva obrane pojavila snimka navodne uporabe hipersoničnog oružja.

- Uništenje skladišta oružja Oružanih snaga Ukrajine udarom visokopreciznog raketnog oružja. Vidimo točan pogodak podzemnog hangara oružjem i streljivom- stoji u opistu Tweeta ruskog ministarstva obrane.

Footage shows the destruction of Ukrainian reconnaissance and sabotage unit with high-precision weapons.



Reconnaissance and sabotage group of the Ukrainian Armed Forces uses all-terrain military vehicle manufactured in the USA.



The group was completely destroy.