Branimir Pofuk
Branimir Pofuk

Božić je ove godine, s jeruzalemskim patrijarhom, kardinalom i dobrim čovjekom Pizzaballom, najprije stigao u Gazu

30.12.2025. u 17:12

Cilj agresivnih židovskih naseljenika, čiji se teror nad palestinskim stanovništvom Zapadne obale i dalje pojačava pod zaštitom izraelske vojske, a nerijetko i u sprezi s njom, samo je jedan: otjerati ljude da bi im se lakše otela zemlja i imanja

Bio je to već drugi napad na palestinsku obitelj, majku s troje djece, u selu as-Samu, na Zapadnoj obali, u hebronskoj oblasti. Ili, da bude jasno svima koji ovih dana pjevaju pjesme u kojima se spominje mjesto Isusova rođenja, šezdeset kilometara južno od Betlehema.

Za prvi napad, u kojem su napadači razbijali pokućstvo i ubijali janjce, nema vijesti da je itko odgovarao. Ovaj put izraelska je policija uhitila petoricu izraelskih državljana osumnjičenih za napad, vjerojatno u prvom redu zato što je sve zabilježila u međuvremenu postavljena kamera za nadzor. Majci i njezino troje djece pružena je pomoć u bolnici zbog nanesenih ozljeda. Kuća je i ovaj put bila demolirana, a na snimci se vidi i kako napadači masakriraju ovce, od kojih obitelj živi. Toliko smo se, nažalost, naviknuli na zlostavljanje i ubijanje ljudi, da čovjeku i nehotice prođe kroz glavu pitanje a što su im krive ovce, ta bića čije se figurice obavezno bijele u svim prizorima betlehemskih jaslica koje su ovih dana postavljene širom svijeta u crkvama i kućama kršćanskoga svijeta.

Gaza Božić Palestina

