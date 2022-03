Bivši Putinov savjetnik za Večernji: Biden može zaustaviti rat za 24 sata, ali on stalno pomaže Putinu

To što radite ratni je zločin, rekao je Vladimiru Putinu u oči tijekom njihova prvog sastanka njegov budući ekonomski savjetnik Andrej Illarionov. No tada se nije radilo o Ukrajini, nego o Čečeniji i bila je 2000. godina. Iljarionov, jedan od najpoznatijih ruskih ekonomista, bio je savjetnik za ekonomiju ruskih vlada u 1990-ima, a zatim i savjetnik za gospodarstvo samom Putinu od 2000. do kraja 2005. godine. Još tijekom svojeg mandata u vladi postao je kritičar smjera kojim je krenuo Putinov režim (primjerice, nacionalizaciju naftnog giganta Jukosa koju je naredio Putin nazvao je 2004. "prijevarom godine", iako je bio suradnik vlade), i zatim je krajem 2005. dao ostavku te je postao jedan od najpoznatijih Putinovih oponenata. Već 2006. odselio se u Sjedinjene Države gdje se zaposlio na libertarijanskom institutu Cato, a danas je član instituta Centar za sigurnosne politike. Poznat je kao uporan sugovornik koji uvijek brani svoja liberalna stajališta. U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list govori zašto misli da je Putin rat u Ukrajini već izgubio, koje imperijalističke, pa i fašističke ideje nadahnjuju ruskog predsjednika, koji će utjecaj imati sankcije na rusko gospodarstvo te zašto SAD, po njemu, ne pomaže dovoljno obrani Ukrajinaca. Usto je i opisao spomenuti sastanak iz veljače 2000. godine, kada je prvi put vidio novog ruskog predsjednika koji ga je svejedno na kraju zaposlio kao savjetnika, ali isključivo na ekonomskim temama. Taj razgovor dobro opisuje način na koji ovaj ekonomist funkcionira – nakon što je dao ostavku 2005., New York Times ga je opisao kao "najiskrenijeg visokog savjetnika Vladimira Putina".