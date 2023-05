VIDEO Ruse razljutio posjet američkog senatora Kijevu: Izdali nalog za njegovo uhićenje

Rusija je izdala nalog za uhićenje američkog senatora iz redova Republikanaca Lindseyja Grahama, i to nakon njegovog posjeta Kijevu prošloga petka. Rusko ministarstvo unutarnjih poslova odlučilo se za ovaj potez jer je Ukrajina objavila snimku Grahamovog posjeta u kojoj je senator kratko poručio kako ''Rusi umiru'', i to uz smješak na licu.

- Ovo je najbolje potrošen novac ikad - poručio je Graham za vrijeme sastanka sa Zelenskim koji je govorio o vojnoj pomoći koja je dosad stigla iz SAD-a. - Danas je 457. dan rata koji je trebao trajati samo tri dana. Vaša zemlja me oduševljava. Podsjećate me na bolju verziju nas u SAD-u. Postojalo je vrijeme u SAD-u kada smo i mi bili ovakvi - bilo je ili borba do slobode ili smrt - poručio je Graham ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, koji mu je odgovorio kako ''su sada Amerikanci slobodni, a bit će i Ukrajinci''. - Tako je, a Rusi umiru - nadovezao se Graham.

Ova snimka koju je objavila Ukrajina izazvala je oštre reakcije u Kremlju, s ruski državni mediji pozivali su na likvidaciju Grahama. Daily Mail prenosi si kako se čini da je Grahamova izjava ipak bila izvučena iz konteksta - u punoj snimci senator je zapravo poručio kako je pomoć Ukrajini bila dobra investicija za budućnost, a ne ''smrt Rusa''. Bez obzira na to, Rusi su odlučili izdati nalog za uhićenje ovog ponedjeljka te pokrenuti istragu vikend nakon njegovog posjeta Ukrajini.

O cijeloj situaciji oglasio i sam senator Graham, navodeći kako će taj nalog ponosno nositi. ''Nosit ću nalog za uhićenje kojeg je Putinova koruptirana i nemoralna vlada izdala kao počasnu medalju. Veliku mi radost daje činjenica da moja predanost pomoći Ukrajini je izazvala veliku ljutnju Putinovog režima. Nastavit ću stajati uz i za slobodu Ukrajine dok svaki ruski vojnik ne bude izbačen s ukrajinskog teritorija - poručio je Graham.

- I na kraju, imam prijedlog za moje ruske 'prijatelje' koji me žele uhititi i suditi mi jer sam Putinov režim nazvao ratnim zločinom: predat ću se vlastima Međunarodnog kaznenog suda ako to i vi učinite. Vidimo se u Haagu! - dodao je Graham.

