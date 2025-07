VIDEO Potop u Španjolskoj: Oluja paralizirala željeznicu i bolnice, avion oštećen tučom. Aktivirana crvena uzbuna

Jake kiše pogodile su sjeveroistočnu Španjolsku u subotu, uključujući Kataloniju, gdje je željeznički promet bio potpuno prekinut nekoliko sati, a vlasti su izvijestile i o poplavama. Prema meteorološkoj agenciji Aemet, koja je u subotu poslijepodne stavila veliki dio Katalonije u crveno, u nekim područjima palo je više od 100 litara kiše po četvornom metru u nekoliko sati.

Obilne kiše uzrokovale su poplave, među ostalim u bolnici u Barceloni, koja je morala odbiti prijem novih pacijenata nakon nestanka struje.

Na aerodromu u Barceloni, avion koji je bio poletio za Sjedinjene Države morao se vratiti nakon što mu je nos oštećen tučom, prema kontrolorima leta. Opasno vrijeme natjeralo je željezničku tvrtku Renfe da na nekoliko sati obustavi željeznički promet diljem Katalonije, uključujući brze, regionalne i prigradske vlakove.

U toj regiji, više od 70 ljudi zatražilo je pomoć hitnih službi, ali nitko nije bio u težem stanju, rekle su hitne službe. Crvena uzbuna, koja je pokrenuta oko 17,00 sati, ukinuta je dva sata kasnije. Osim Katalonije, nekoliko regija na sjeveru i istoku Španjolske također je pogođeno jakim kišama, uključujući Aragon i područje Valencije.

