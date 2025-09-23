VIDEO Pogledajte kako su Trumpa prije govora UN-a snašli nenadani problemi: 'Tko god upravlja ovime, u velikoj je nevolji'

Američki predsjednik Donald Trump danas je tijekom svog govora pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku, skrenuo pozornost publike ne samo na međunarodne teme već i na osobne pritužbe – neispravan teleprompter i pokretne stepenice u zgradi UN-a. "Hvala vam puno. I ne smeta mi držati ovaj govor bez telepromptera jer teleprompter ne radi", rekao je Trump na početku govora, što je izazvalo smijeh okupljenih. "Ipak, jako sam sretan što sam ovdje s vama jer tako govorite više iz srca. Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim teleprompterom u velikoj nevolji", dodao je.

U nastavku govora posebno se obratio supruzi Melaniji Trump, koja je bila prisutna u dvorani. "Pozdrav gospođi Prvoj dami. Hvala vam puno što ste ovdje", naglasio je. Trump je potom, u svom stilu, ispričao anegdotu vezanu uz boravak u UN-u. "Okončao sam sedam ratova, bavio se čelnicima svake od tih zemalja i nikada nisam primio niti jedan poziv od Ujedinjenih naroda s ponudom pomoći u finaliziranju dogovora. Sve što sam dobio od Ujedinjenih naroda su pokretne stepenice koji su se, na putu prema gore, zaustavile točno na sredini. Da Prva dama nije u odličnoj formi, pala bi, ali ona je u odličnoj formi. I mi smo u dobroj formi, ostali smo stajati, a zatim teleprompter koji nije radio...", opisao je Trump.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To su dvije stvari koje sam dobio od Ujedinjenih naroda – loše pokretne stepenice i loš teleprompter. Puno vam hvala. I usput, sada radi, upravo se uključio, hvala", dodao je. Njegove izjave izazvale su smijeh i komentare u dvorani, a Trump je time ponovno iskoristio međunarodnu pozornicu kako bi u prvi plan stavio osobne dojmove i neočekivane usporedbe.