Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PUN PRITUŽBI

VIDEO Pogledajte kako su Trumpa prije govora UN-a snašli nenadani problemi: 'Tko god upravlja ovime, u velikoj je nevolji'

Foto: REUTERS
1/6
Autor
Lorena Posavec
23.09.2025.
u 18:25

"Okončao sam sedam ratova, bavio se čelnicima svake od tih zemalja i nikada nisam primio niti jedan poziv od Ujedinjenih naroda...", požalio se Trump

Američki predsjednik Donald Trump danas je tijekom svog govora pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku, skrenuo pozornost publike ne samo na međunarodne teme već i na osobne pritužbe – neispravan teleprompter i pokretne stepenice u zgradi UN-a. "Hvala vam puno. I ne smeta mi držati ovaj govor bez telepromptera jer teleprompter ne radi", rekao je Trump na početku govora, što je izazvalo smijeh okupljenih. "Ipak, jako sam sretan što sam ovdje s vama jer tako govorite više iz srca. Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim teleprompterom u velikoj nevolji", dodao je.

U nastavku govora posebno se obratio supruzi Melaniji Trump, koja je bila prisutna u dvorani. "Pozdrav gospođi Prvoj dami. Hvala vam puno što ste ovdje", naglasio je. Trump je potom, u svom stilu, ispričao anegdotu vezanu uz boravak u UN-u. "Okončao sam sedam ratova, bavio se čelnicima svake od tih zemalja i nikada nisam primio niti jedan poziv od Ujedinjenih naroda s ponudom pomoći u finaliziranju dogovora. Sve što sam dobio od Ujedinjenih naroda su pokretne stepenice koji su se, na putu prema gore, zaustavile točno na sredini. Da Prva dama nije u odličnoj formi, pala bi, ali ona je u odličnoj formi. I mi smo u dobroj formi, ostali smo stajati, a zatim teleprompter koji nije radio...", opisao je Trump.

"To su dvije stvari koje sam dobio od Ujedinjenih naroda – loše pokretne stepenice i loš teleprompter. Puno vam hvala. I usput, sada radi, upravo se uključio, hvala", dodao je. Njegove izjave izazvale su smijeh i komentare u dvorani, a Trump je time ponovno iskoristio međunarodnu pozornicu kako bi u prvi plan stavio osobne dojmove i neočekivane usporedbe.
Ključne riječi
blesimetar UN Donald Trump

Komentara 4

Pogledaj Sve
MA
Marinkodrugi
19:14 23.09.2025.

Usporediti UN s pokvarenim stepenicama je više nego dobronamjerno...

OD
Odvikavanje
18:34 23.09.2025.

Trump je anđeo mira i ljubavi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još