Trumpov govor pred UN-om pun digresija, ljutio se na UN, izbjeglice, a onda ispalio i ovo: 'Ne želimo više krave'

Američki predsjednik Donald Trump obraća se Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Počeo je hvaleći se postignućima svojeg prvog mandata na dužnosti, a istovremeno je kritizirao učinkovitost Ujedinjenih naroda. Ponovio je svoju tvrdnju o završetku sedam ratova i rekao da nikada nije dobio pomoć od Ujedinjenih naroda, dovodeći u pitanje svrhu te međuvladine organizacije. Nabrojio je sukobe između Armenije i Azerbajdžana; Kambodže i Tajlanda; Izraela i Irana; Indije i Pakistana; Ruande i Demokratske Republike Kongo; Egipta i Etiopije; te Srbije i Kosova.

Trump se u govoru također dotaknuo želje da mu se dodijeli Nobelova nagrada za mir, tvrdeći da "svi" misle da je zaslužuje. Predsjednik je tvrdio da UN nije pokušao pomoći u njegovim naporima. "Završio sam sedam ratova, razgovarao s čelnicima svake od ovih zemalja, a nikada nisam ni dobio telefonski poziv od Ujedinjenih naroda s ponudom pomoći u finaliziranju sporazuma", rekao je. "Sve što sam dobio od Ujedinjenih naroda bile su pokretne stepenice koje su se na putu navrh zaustavile točno u sredini." "A zatim teleprompter koji nije radio", žalio se.

"S obzirom na to, koja je svrha Ujedinjenih naroda? UN ima tako ogroman potencijal", upitao je. "Ali ni blizu nije da ostvaruje taj potencijal. Uglavnom, barem zasad, čini se da sve što rade je da napišu stvarno oštro pismo, a zatim nikada ne prate to pismo. To su prazne riječi, a prazne riječi ne rješavaju rat."

Govoreći o sve većem broju zemalja koje priznaju palestinsku državu, Trump je to predstavio kao "nagradu" za Hamas dok je potvrdio pozive za prekid vatre i završetak sukoba u Gazi. Što se tiče Ukrajine, američki čelnik ukorio je europske zemlje što ne prekidaju kupovinu ruske nafte. Izjavio je i da imigracija "uništava zemlje" i optužio europske države da "idu u pakao" zbog svojih politika prema migrantima. "Vrijeme je da se završi neuspjeli eksperiment otvorenih granica. Morate to završiti sada," rekao je Trump Glavnoj skupštini. "Stvarno sam dobar u ovim stvarima. Vaše zemlje idu u pakao."

Inače, piše CNN, Trumpov govor bio je pun digresija. Počeo je bez telepromptera, uglavnom je skrenuo s pripremljenog teksta. Govorio je o svojim naporima za smanjenje kriminala u američkim gradovima, ugljičnom otisku Baracka Obame, vlastitim neuspješnim pokušajima renoviranja sjedišta UN-a i učinkovitosti vjetroturbina. "Ne želimo više krave. Pretpostavljam da žele pobiti sve krave", rekao je u jednom trenutku, bez objašnjenja, prenosi CNN. "U Aziji velik dio svojeg otpada bacaju direktno u ocean", intonirao je u jednom trenutku. Daleko je premašio 15-minutno ograničenje za govore čelnika, iako mnogi od njegovih kolega također prelaze svoje dodijeljeno vrijeme.