VIDEO Pogledajte cijeli Starmerov govor o razorenom Vukovaru: 'Htjeli su namjerno uništiti grad i civile'

Keir Starmer novi je britanski premijer nakon što je njegova Laburistička stranka u petak uvjerljivo pobijedila na parlamentarnim izborima, okončavši 14 godina vladavine konzervativaca. Riječ je o 61-godišnjem bivšem odvjetniku za ljudska prava, a zatim državnom tužitelju, koji je bio dio pravnog tima u tužbi za genocid koju je Republika Hrvatska povela protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u Haagu.

Početkom ožujka 2014. Starmer je tako, uime hrvatskog pravnog tima, pred sucima ICJ-a imao nastup obrazlažući dio tužbe koji se odnosi na ratne zločine tijekom opsade, razaranja i nakon pada Vukovara. – Bio je s nama i u pripremnoj fazi i tijekom rasprava na sudu – sjeća se Vesna Crnić-Grotić, voditeljica hrvatskog pravnog tima u toj tužbi pred ICJ-em, koja je na kraju, u presudi, odbačena. – Kako smo u pripremnoj fazi razgovarali sa svjedocima, on je za svoj nastup pred sucima iskoristio rečenicu jednog našeg svjedoka, koji je rekao da je granatiranje Vukovara bilo toliko strašno da su i ptice prestale pjevati. Starmer je imao baš jako lijep i snažan govor o padu Vukovara – dodaje profesorica Crnić-Grotić, bivša dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci.

