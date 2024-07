'Crveni vitez' koji je pokorio Britaniju bio je hrvatski odvjetnik: Ovako je govorio o padu Vukovara

Keir Starmer obećao je donijeti promjene Velikoj Britaniji kao njezin sljedeći premijer nakon što je njegova Laburistička stranka u petak uvjerljivo pobijedila na parlamentarnim izborima, okončavši 14 godina vladavine konzervativaca. Poveznica s Hrvatskom je činjenica da je bio dio pravnog tima u tužbi za genocid koju je Republika Hrvatska povela protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u Haagu. Početkom ožujka 2014. Starmer je uime hrvatskog pravnog tima pred sucima ICJ-a imao nastup obrazlažući dio tužbe koji se odnosi na ratne zločine tijekom opsade, razaranja i nakon pada Vukovara. – Bio je s nama i u pripremnoj fazi i tijekom rasprava na sudu – sjeća se Vesna Crnić-Grotić, voditeljica hrvatskog pravnog tima u toj tužbi pred ICJ-em, koja je na kraju, u presudi, odbačena. – Kako smo u pripremnoj fazi razgovarali sa svjedocima, on je za svoj nastup pred sucima iskoristio rečenicu jednog našeg svjedoka, koji je rekao da je granatiranje Vukovara bilo toliko strašno da su i ptice prestale pjevati. Starmer je imao baš jako lijep i snažan govor o padu Vukovara – dodaje profesorica Crnić-Grotić, bivša dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci.

Keira Starmera u hrvatski je pravni tim doveo Philippe Sands, profesor prava na University College London, jedan od osnivača odvjetničkog ureda Matrix iz Londona koji je Hrvatska angažirala u svojoj tužbi. Starmer je tada bio okončao svoj mandat glavnog državnog tužitelja za Englesku i Wales, a kako je bio na glasu kao vodeći pravni stručnjak ne samo na području kaznenog nego i međunarodnog prava, kao i na području zaštite ljudskih prava, na Sandsovu preporuku hrvatski pravni tim rado ga je primio u svoje redove kao pojačanje.

Devet godina nakon rada u hrvatskom pravnom timu u tužbi pred ICJ-em Starmer je u britanskom parlamentu u ožujku 2023., u raspravi s temom ruske agresije na Ukrajinu, spomenuo kako se, prije ulaska u politiku i u parlament u Westminsteru, "u Haagu borio za pravdu za žrtve srpske agresije". Spomenuo je to u kontekstu svog pitanja premijeru Rishiju Sunaku o tome slaže li se da ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi suradnici trebaju biti optuženi u Haagu i suočiti se s pravdom.

Premijer Rishi Sunak izašao je 22. svibnja 2024. pred mikrofone ispred ulaznih vrata ureda u Downing Streetu 10 i najavio da zemlja ide na parlamentarne izbore 4. srpnja. Dok je govorio, počela je padati kiša, a on je bio bez kišobrana. Do trenutka završetka izjave, što je trajalo tri minute, bio je vidljivo mokar. To je scena koju je Starmer tih dana, u kampanji, pokušao iskoristiti da prikaže konzervativce i njihova premijera kao ne samo pokisle nego i pogubljene ljude bez ikakvog plana.

– Stoji na kiši bez kišobrana i pokušava uvjeriti naciju da je on čovjek s planom. Ja bih barem ponio kišobran. Svatko u ovoj zemlji ponio bi kišobran. Plan bi bio imati kišobran – rekao je Starmer, koji je za vođu Laburističke stranke izabran 2020., nakon što je bivši (puno ljeviji) vođa laburista Jeremy Corbyn izgubio izbore od Borisa Johnsona. Prije preuzimanja oporbene stranke Starmer je bio laburistički "ministar u sjeni" za pitanje Brexita (2016.–2020.), u parlament je izabran 2015., a godinu prije dobio je titulu viteza zbog zasluga u službi državnog odvjetništva.

Od posljednjih izbora, u prosincu 2019., dogodilo se puno toga što je konzervativcima znatno umanjilo šanse za još jednu pobjedu: unutar 12 mjeseci promijenila su se tri premijera, četiri ministra financija, što je ostavilo dojam pogubljenosti na pokretnoj traci. Starmer je ovu predizbornu kampanju započeo porukom da glas za laburiste znači glas za "zaustavljanje kaosa". Glas za "stabilnost, kako ekonomsku tako i političku".

Keir Starmer rođen je 1962. u Southwarku, četvrti Londona, a odrastao je u Oxtedu, gradiću južno od glavnoga grada. Otac Rodney radio je u tvornici na izradi alata, a majka Josephine u javnom zdravstvu, u čuvenom britanskom NHS-u. Majka je oboljela od rijetke autoimune bolesti, često se u duljim razdobljima liječila u bolnici, a Keir je odrastao uz osjećaj da ni majka ni otac, koji je više bio brižan suprug nego brižan otac, ne mogu uvijek biti tu uz njega i tu za njega. U jednom od recentnih intervjua Keir Starmer govorio je kako žali zbog toga što njegov danas pokojni otac nije imao "emotivnog prostora" za njega kao dijete. Keirova sestra Katy jednom je ispričala kako je njezin brat zbog takvih okolnosti vrlo rano morao odrasti i kako nikad nije bio pretjerano otvoren za pokazivanje svojih osjećaja.

Od tinejdžerske dobi Keir je zainteresiran za politiku, aktivan je kao mladi socijalist, a zanima ga i glazba, pa tako uči svirati nekoliko instrumenata, dok satove violine pohađa sa stanovitim Normanom Cookom, poslije poznatijim kao DJ Fatboy Slim.

Keir Starmer diplomirao je pravo na Sveučilištu u Leedsu 1985. i završio postdiplomski na Oxfordu, gdje je uređivao i studentski radikalno lijevi časopis Socijalist Alternatives. Godine 1987. počeo je raditi kao odvjetnik i odmah se profilirao za slučajeve u kojima pomaže slabijima u sporu s moćnijima. Poznat je po zastupanju dvoje ekoloških aktivista koji su dijelili letke protiv McDonald'sa, pa ih je kompanija koja stoji iza lanca restorana brze prehrane tužila za klevetu. Aktivisti su se 1997. uspjeli obraniti uz (besplatnu) pravnu pomoć Starmera. Pravno je pomagao organizaciji Greenpeace u tužbi protiv naftne kompanije Shell 1995. godine.

British opposition Labour Party leader Keir Starmer speaks at a Welsh Labour general election campaign event in Abergavenny, Wales, Britain May 30, 2024.

Starmer se 2007. vjenčao s Victorijom, pravnicom koja je poslije karijeru izgradila u javnozdravstvenom sustavu NHS. Njezin otac podrijetlom je Židov iz Poljske te je njezina majka nakon udaje prihvatila židovsku vjeru. Keir i Victoria imaju dvoje djece, a Keir kaže da su djeca odgajana tako da "znaju vjeru majčine obitelji".

Vrhunac Starmerove pravne karijere bilo je služenje na mjestu glavnog britanskog tužitelja od 2008. do 2013. godine. Mnogi su torijevci, pripadnici Konzervativne stranke, pokušali iskopati neku prljavštinu iz tog doba koju bi mogli koristiti protiv Starmera jer u poslu najvažnijeg tužitelja nacije uvijek bi se moglo naći nekih potencijalnih skandalčića, propusta i dvojbenih odluka. Boris Johnson je, dok je bio premijer, u jednom govoru u parlamentu sugerirao da je Starmer kao tužitelj "progonio novinare, a propustio goniti Jimmyja Savilea", poznatog DJ-a i voditelja na BBC-ju, o čijim je teškim i serijskim seksualnim prijestupima javnost saznala tek nakon njegove smrti 2011. godine.

Istina je da je Starmer bio šef tužiteljstva, ali nije baš istina da je imao ikakav utjecaj na odluke koje su dovele do propusta u procesuiranju Savilea, tako da se ta Johnsonova optužba pokazala kao ćorak. Teza o progonu novinara oslanja se na činjenicu da je Starmerovo tužiteljstvo procesuiralo novinare britanskih tabloida (ponajprije ugaslog tabloida News of the World) zbog hakiranja telefonskih pretinaca govorne pošte mnogih poznatih i slavnih. Starmer je to iskustvo ponosno isticao kad je postao političar, tvrdeći da je kao tužitelj ustao protiv moćnika, misleći na medijskog mogula Ruperta Murdocha.

Torijevac Michael Ashcroft, biznismen i pisac niza knjiga, objavio je 2021. neautoriziranu biografiju Keira Starmera "Red Knight" (Crveni vitez), u kojoj je pobrojio i opisao sve kontroverze iz doba Starmerova upravljanja državnim tužiteljstvom. Ali, ni iz toga se nije izrodio neki jako vidljiv skandal. Knjiga ga portretira kao socijalista u mladosti koji je postao radikalni odvjetnik, potom se prebacio u "establišment" postavši državni tužitelj, pa ušao u politiku, bio zagovornik laburističke politike drugog referenduma o Brexitu, ali je ta politika doživjela poraz na izborima na kojima je trijumfirao Boris Johnson. Nakon poraza, međutim, na izborima 4. srpnja 2024. stiglo je vrijeme za Starmerovu pobjedu.

