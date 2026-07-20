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KOTARSKI IZBORI U RUJNU

Hoće li se ljevica i centar testirati u Splitu?

Split: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Autor
Petra Maretić Žonja
20.07.2026.
u 18:25

Novi šef splitskog SDP-a trebao bi postati Danijel Kukoč, jedini SDP-ov vijećnik u splitskom Gradskom vijeću

Nakon što je Sandro Glumac dao ostavku na mjesto novog šefa splitskog SDP-a i to samo tri mjeseca nakon što je na tu funkciju i izabran tu organizaciju čekaju novi izbori za prvog čovjeka. Kako neslužbeno doznajemo Predsjedništvo splitskog SDP-a raspisati će nove izbore, a kao i prije tri mjeseca već se de facto zna njihov ishod, odnosno priča se da će novi šef nakon Glumca postati Danijel Kukoč, jedini SDP-ov vijećnik u splitskom Gradskom vijeću.

Poziv Marijane Puljak

Splitski SDP, koji već godinama "tone", obezglavljen je ostao u vrlo nezgodnom trenutku. Naime, u rujnu se u Splitu održavaju kotarski izbori i neslužbeno se čuje kako bi splitski SDP koji na te izbore izlazi zajedno sa Možemo mogao imati problema i za sastavljanje lista. Naime, godinama broj članova SDP-a u Splitu opada, a malo je i nestranačkih ljudi zainteresiranih za bavljenje politikom na toj najnižoj lokalnoj razini i pronaći sedam kandidata koliko ih uglavnom ima svaka lista za svaki od 27 gradskih kotara i sedam mjesnih odbora. Poziv šefice stranke Centar Marijane Puljak da na kotarske izbore u Splitu SDP i Možemo izađe zajedno s njima nekima u vrhu SDP-a čini se kao skroz dobra ideja. A što je zanimljivo kada se uzme u obzir činjenica da su, ne tako davno, te dvije stranke - Centar i SDP na prošlim lokalnim izborima svojim konfrontiranjem dovele do toga da u Splitu na vlast dođe HDZ.

– Stvarno ne vidim niti jedan razlog da ne postignemo dogovor s Centrom i zajedno svi izađemo na kotarske izbore a kojima se govori isključivo o komunalnim projektima, nema ideologije. Smatram i da su baš kotarski izbori prilika da se razmirice stave po strani koje nemaju smisla. Prostor od centra na lijevo u Splitu zjapi prazan, najveći protivnici su nam HDZ i tako se moramo postaviti. Kotarski izbori mogu zato biti i dobar test naših međusobnih odnosa za budućnost- kaže jedna član vodstva SDP-a. Da se najbolji rezultati mogu postići upravo ukoliko se ljevica i centar ujedine kaže za Večernji list i Damir Barbir, nekad šef splitskog SDP-a, a danas saborski zastupnik stranke Centar. Barbir je ujedno u više mandata i vodio jedan od najvećih kotareva u Splitu.

Drugačiji model vladanja

– Okupljamo se jer želimo ponuditi drugačiji model upravljanja od onoga kojem godinama svjedočimo. Građani su se previše puta nagledali političkih afera, smjena ministara i donošenja odluka koje ostavljaju dojam da su interesi uskog kruga ljudi ispred javnog interesa. Hrvatska i Split zaslužuju odgovornu, transparentnu i uključivu vlast koja odluke donosi u interesu građana. Ne smijemo dopustiti da jedna politička opcija kontrolira svaku razinu vlasti od gradskih kotareva, preko Grada Splita pa sve do države. Demokracija je najjača kada postoji ravnoteža, odgovornost i snažna alternativa. Zato vjerujem da upravo iz Splita treba krenuti poruka zajedništva i promjena. Ako možemo zajedno mijenjati naše kvartove, možemo mijenjati i Split, a potom i Hrvatsku – kazao je Barbir.

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Ključne riječi
Možemo! centar Damir Barbir Danijel Kukoč SDP Izbori Split Sandro Glumac

Komentara 1

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KL
Klarahrv
18:27 20.07.2026.

Kakvo testiranje? Na kugu,gripu ??

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