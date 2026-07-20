Spasilac koji je oživljavao ženu nakon udara groma: 'Imala je slabe znakove života, vidljive opekline na prsima...'

Ženu na plaži na Krku tijekom jutarnjeg nevremena pogodio je grom, a zahvaljujući brzoj reakciji spasioca i njezina supruga odmah je započela reanimacija. Helikopterom je prevezena u KBC Rijeka, gdje se nalazi na liječenju. Prema riječima svjedoka, žena je u trenutku nesreće hodala plažom noseći suncobran kada ju je pogodio grom.

Jedan od prvih koji joj je priskočio u pomoć bio je spasilac Dubravko Marić, koji je za 24sata opisao dramatične trenutke. 'Imala je vrlo slabe znakove života i bila je bez svijesti. U jednom trenutku izgubila je i te slabe znakove pa sam odmah započeo reanimaciju. Njezin suprug davao joj je umjetno disanje, a ja sam radio masažu srca. Sretan sam što sam bio u blizini i što sam mogao pomoći', rekao je Marić.

Svjedoci kažu kako je prizor bio šokantan te da nitko nije očekivao da bi grom mogao pogoditi osobu na plaži. 'Žena je nosila suncobran kada je udario grom. Spasilac je odmah reagirao i počeo je oživljavati. Ubrzo je stigao helikopter koji ju je prevezao u riječku bolnicu. Bio sam potpuno zatečen, nisam mogao vjerovati da se tako nešto dogodilo', ispričao je jedan od očevidaca.

Marić kaže da nije dvojio ni sekunde kada je čuo što se dogodilo. 'Bio sam u lokalu uz plažu kada su mi rekli da je ženu pogodio grom. Odmah sam potrčao do mjesta nesreće. Ubrzo je stigao helikopter, a nakon što smo joj uspjeli uspostaviti disanje, preuzela ju je medicinska ekipa. Spašavao sam mnogo ljudi, ali ovo mi je bio prvi slučaj da reanimiram osobu nakon udara groma. Na prsima je imala vidljive opekline', rekao je za 24sata.

Iz KBC-a Rijeka potvrdili su da je žena zaprimljena preko Objedinjenog hitnog bolničkog prijama te je smještena u Jedinicu intenzivnog liječenja. Predstojnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb, dr. Adis Keranović, upozorio je da udar groma može izazvati teške poremećaje srčanog ritma, srčani zastoj, ali i oštećenja živčanog sustava, mišića i bubrega. Naglasio je kako je u takvim situacijama presudno odmah provjeriti diše li ozlijeđena osoba i ima li puls te bez odgađanja pozvati Hitnu pomoć. Ako nema znakova života, potrebno je odmah započeti reanimaciju do dolaska medicinskog tima.