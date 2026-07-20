Direktor s računa tvrtke podigao skoro 600.000 eura, nije platio 630.000 eura PDV-a te skrivao knjige pred poreznicima

Za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza i povredu vođenja poslovnih knjiga optužen je 29-godišnjak protiv kojeg je ŽDO Split podigao optužnicu. Tužiteljstvo ga tereti da je od svibnja 2023. do rujna 2023., na području Splita i nekoliko drugih mjesta na području Republike Hrvatske, prvo kao direktor jedne tvrtke, a kasnije i kao stvarni voditelj poslovanja te ovlaštenik po računima društva, u više navrata na bankomatima podizao novac s računa tvrtke. Novac nije utrošio u poslovne svrhe, već ga je neosnovano zadržao za sebe, a tereti ga se i da je bankovnom karticom tvrtke plaćao svoje privatne troškove te da je s računa tvrtke u više navrata neosnovano novac prebacivao na svoje privatne račune. Svime navedenim je, tvrdi tužiteljstvo, stekao nepripadnu imovinsku korist od 598.160 eura za koliko je oštetio tvrtku.

Osim toga, tereti ga se da je od lipnja do rujna 2023., nije prikazao, obračunao i platio PDV na obavljene usluge prijevoza putnika u iznosu od 204.050 eura. Tereti ga se i da za primljene usluge unutar EU nije podnosio mjesečne prijave za stjecanje dobara i primljenih usluga iz država članica EU. Tako nije, tvrdi tužiteljstvo, obračunao i uplatio PDV u ukupnom iznosu od 427. 122 eura. Ukupno je proračun oštetio za 631.172 eura. Tereti ga se i da od studenog 2023. do svibnja 2024. sakrio poslovne knjige kako bi onemogućio djelatnicima Porezne uprave da naprave nadzor nad poslovanjem tvrtke. Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se oduzme protupravna imovinska korist.