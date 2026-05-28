Gradi se bolnica za 800.000 stanovnika vrijedna 650 milijuna eura: Vlada dala zeleno svjetlo za novi KBC Osijek

Vlada je danas donijela zaključak kojim se nastavlja realizacija strateškog projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, jedne od najvećih investicija u hrvatski zdravstveni sustav ukupne vrijednosti 650 milijuna eura bez PDV-a. Iz Ministarstva zdravstva preciziraju da se zaključkom daje potpora realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove građevine KBC-a Osijek, uključenog u Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2024. - 2028. Godine.

Nova građevina prostirat će se na približno 215.000 četvornih metara, od čega će oko 142.000 m² činiti funkcionalni medicinski sadržaji, dok je oko 73.000 m² predviđeno za podzemne garaže i prateću infrastrukturu, a čitav će kompleks biti smješten na zemljištu ukupne površine 119.217 m² koje je Republika Hrvatska dodijelila KBC-u Osijek. "Realizacijom projekta više od 800.000 stanovnika Osječko-baranjske i susjednih županija dobit će modernu kliničku bolnicu s medicinskim kapacitetima na razini najboljih europskih zdravstvenih ustanova. Na jednoj će se lokaciji, po prvi put u modernoj povijesti KBC-a Osijek, objediniti gotovo sve djelatnosti bolnice", najavljuju iz osječkog KBC-a.

U državnom proračunu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 23,26 milijuna eura, koja će se koristiti prema dinamici provedbe projekta. Preostali dio planira se osigurati bespovratnim sredstvima Europske unije te kreditnim sredstvima međunarodnih financijskih institucija, uključujući Europsku investicijsku banku (EIB) i Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD). "Projekt novog KBC-a Osijek nastavak je višegodišnjih aktivnosti Vlade usmjerenih na osiguravanje zemljišta, projektne dokumentacije i svih potrebnih dozvola za njegovu realizaciju. Ministarstvo zdravstva nastavit će, u suradnji s KBC-om Osijek te ostalim ključnim dionicima, provoditi sve potrebne aktivnosti radi pravodobne i uspješne provedbe projekta koji će Slavoniji i istoku Hrvatske dati novi zdravstveni zamah i dodatno ih pozicionirati na karti suvremene medicine Europe i svijeta", poručuju iz MIZ-a.