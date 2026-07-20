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FBI OBJAVIO DETALJE

Incident u New Yorku: Naoružani muškarac izazvao požar ispred savezne zgrade, dvoje ljudi ozlijeđeno

Foto: REUTERS
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Autor
Lorena Posavec
20.07.2026.
u 18:35

Njujorška policija priopćila je da je s incidentom povezano i pronađeno vatreno oružje

FBI je objavio da je osumnjičenik priveden nakon što je u ponedjeljak ujutro ispred zgrade savezne vlade u New Yorku postavio zapaljivu napravu. "Jutros je jedna osoba postavila zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi 26 Federal Plaza u New Yorku. Osoba je privedena, a zasad su prijavljene dvije lakše ozljede. FBI-jeva Zajednička radna skupina za borbu protiv terorizma istražuje incident", objavio je direktor FBI-ja Kash Patel na platformi X. James Barnacle Jr., pomoćnik ravnatelja njujorškog ureda FBI-ja, rekao je da je muškarac imao neku vrstu tekućine. "Prolio je tekućinu, na nju postavio nekoliko komada pirotehnike i izazvao manji požar", rekao je Barnacle. Dodao je da je osumnjičenik bio naoružan zračnim pištoljem. U incidentu su ozlijeđene dvije osobe, savezni zaposlenik i jedan civil. Barnacle je njihove ozljede opisao kao lakše te rekao da su oboje nakon pružene pomoći pušteni.

Njujorška policija priopćila je da je s incidentom povezano i pronađeno vatreno oružje. Na videosnimkama s mjesta događaja vide se savezni agenti, uključujući pripadnike američke Imigracijske i carinske službe, ICE-a, prenio je Fox. O incidentu su se oglasili i gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani te čelnik demokratske manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries. "Ono što se jutros dogodilo ispred zgrade na adresi 26 Federal Plaza duboko je uznemirujuće. Laknulo mi je što nitko nije teško ozlijeđen i što je osumnjičenik priveden. Moj tim u kontaktu je s njujorškom policijom i pružit ćemo potporu saveznoj istrazi. Naša administracija nastavit će osiguravati sigurnost svakog stanovnika New Yorka i pozvati na odgovornost svakoga tko je ugrozi", objavio je Mamdani na platformi X. Jeffries je zahvalio policiji na brzoj reakciji. "Teroru i nasilju nema mjesta u našem gradu i nikada ih nećemo tolerirati. Odgovorna osoba mora biti kazneno gonjena u punom opsegu zakona", poručio je.

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Ključne riječi
incident požar SAD New York policija FBI

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