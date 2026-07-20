U Austriji na gradilištu Semmering tunela poginuo Hrvat (45). Austrijanac (54) teško ozlijeđen

U okrugu Neunkirchen u austrijskoj saveznoj pokrajini Donjoj Austriji, u ponedjeljak prijepodne je u nesreći na gradilištu baznog željezničkog tunela Semmering, poginuo 45-godišnji Hrvat, dok je 54-godišnji Austrijanac teško ozlijeđen, javljaju danas austrijski mediji. Prema policijskom izvješću nesreća na radu dogodila se je u području Göstritza.

Teško ozlijeđen 54-godišnji Austrijanac helikopterom je prevezen u Sveučilišnu bolnicu U Wiener Neustadt (Bečki Novigrad), rekao je medijima glasnogovornik policije Stefan Loidl. Uz napomenu da su policija i Hitne službe o nesreći obaviještene neposredno prije 11 sati. Kako je medije izvijestio glasnogovornik Austrijske Savezne željeznice (ÖBB) Daniel Pinka oboje unesrećenih bili su zaposlenici naručene, vanjske građevinske tvrtke. I da se nesreća nije dogodila u tunelu, već na gradilištu tijekom demontaže radionice (građevinskog kontejnera gradilišta), rekao je Pinka za austrijsku televiziju ORF.

Daljnje pojedinosti o okolnostima nesreće, kako je navedeno, u interesu istrage, ÖBB privremeno ne može dati. Točan slijed događanja i okolnosti kako je došlo do nesreće upravo su predmet analize ÖBB-a, zajedno s Uredom Državnog tužiteljstva Donje Austrije, navodi se u priopćenju Austrijske Savezne željeznice. Istraga je u tijeku.