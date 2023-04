FOTO Cirkus u Zadru: Petrina na sud stigao u pratnji policije, ubrzo došla i Hitna pomoć

Stipe Petrina na Trgovački sud u Zadru jutros je stigao u pratnji policije. Kako je sam kazao, po njega su došli u 7 ujutro na adresu u Primoštenu. Petrina je okrivljenik u privatnoj tužbi jednog šibenskog odvjetnika. U pismu šibenskom gradonačelniku napisao je: "Vodovod je praonica novca i u njemu sudjeluje odvjetnik." Tužili su ga zbog klevete. Kaže da je uredno dolazio na sve rasprave.

"No sutkinja je bila jako vulgarna, uvrijedila me nekoliko puta. Nijedan moj dokaz nije usvojila, a čak mi je rekla me da nisam ljudsko biće. Sve što je u tužbi napisano notorna je glupost, ali to nije ni bitno. Sporno je da je dotična sutkinja usprkos mom upozorenju da sam u trenu podnošenja tužbe imao saborski imunitet, i to po članku 197. stavak ipak uvažila tužbu kontra mene. Sve to nije stavljeno u zapisnik. Osudila me, ali je Županijski sud u Dubrovniku usvojio moju žalbu, i opet sam na sudu", rekao je Petrina, prenose 24sata.

Uz policiju, zbog Stipe Petrine je na sud stigla i Hitna pomoć. "Došla je Hitna jer je meni bilo loše. Nakon pregleda ušao sam u sudnicu, sutkinja je zaključila raspravu i presuda će biti 2. svibnja", zaključio je Petrina.

Na sudu su rekli kako Petrina više puta nije dolazio na zakazana ročišta te da svoj izostanak nije opravdao. Nakon dolaska Hitne, izdana mu je potvrda da ne postoje naznake da se radilo o lošem stanju, pa je rasprava i održana.