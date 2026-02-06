Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZVALI POLICIJU

Obitelj iz Dubrovnika gledala TV, a onda uslijedio šok: Pogledali u hodnik i zatekli nevjerojatan prizor

Zagreb: Djelatnici PU zagreba?ke prezentirali kako se zaštititi od provalnika
Zeljko Lukunic
Autor
Robert Jurišić
06.02.2026.
u 08:02

Obitelj je u jednom trenutku čula buku dok se nepoznata osoba spotaknula pa su došli u hodnik i ugledali ju.

Obitelj iz Gruža ostala je šokirana nakon što su u srijedu navečer, dok su gledali televiziju, u jednom trenutku otkrili kako im je u stan ušla nepoznata osoba. Obitelj je u jednom trenutku čula buku dok se nepoznata osoba spotaknula pa su došli u hodnik i ugledali ju. Osoba im je rekla da je pogriješila adresu te se okrenula i nestala. Kada su vidjeli da im je dio stvari ukraden, nazvali su policiju. Oni su za Dubrovački dnevnik potvrdili kako je događaj prijavljen te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

- Upravo sam saznala da su maskirani lopovi upali obitelji u stan dok su oni gledali TV, a vrata, po našem starom dobrom običaju, bila otključana. Sva sreća da se lopov spotaknuo i proizveo buku pa se žena digla da vidi sto se događa i imala što vidjeti. U hodniku njezinog stana s kapuljačom na glavi stoji neznanac i kaže da je pogriješio adresu .....a onda se okrenuo i nestao. Zbunjenost, šok... A tek kasnije i saznanje što je sve u međuvremenu otuđeno. Uznemirili se, prijavili policiji... - objavila je ovo na društvenim mrežama Olga Muratti, gradska vijećnica HSU-a.
FOTO Naoružani do zuba i spremni za sve situacije: Ovako izgleda obuka hrvatskih marinaca za zračni desant
Zagreb: Djelatnici PU zagreba?ke prezentirali kako se zaštititi od provalnika
1/11
Ključne riječi
policija lopov kradljivac provala

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!