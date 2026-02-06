Obitelj iz Dubrovnika gledala TV, a onda uslijedio šok: Pogledali u hodnik i zatekli nevjerojatan prizor

Obitelj iz Gruža ostala je šokirana nakon što su u srijedu navečer, dok su gledali televiziju, u jednom trenutku otkrili kako im je u stan ušla nepoznata osoba. Obitelj je u jednom trenutku čula buku dok se nepoznata osoba spotaknula pa su došli u hodnik i ugledali ju. Osoba im je rekla da je pogriješila adresu te se okrenula i nestala. Kada su vidjeli da im je dio stvari ukraden, nazvali su policiju. Oni su za Dubrovački dnevnik potvrdili kako je događaj prijavljen te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

- Upravo sam saznala da su maskirani lopovi upali obitelji u stan dok su oni gledali TV, a vrata, po našem starom dobrom običaju, bila otključana. Sva sreća da se lopov spotaknuo i proizveo buku pa se žena digla da vidi sto se događa i imala što vidjeti. U hodniku njezinog stana s kapuljačom na glavi stoji neznanac i kaže da je pogriješio adresu .....a onda se okrenuo i nestao. Zbunjenost, šok... A tek kasnije i saznanje što je sve u međuvremenu otuđeno. Uznemirili se, prijavili policiji... - objavila je ovo na društvenim mrežama Olga Muratti, gradska vijećnica HSU-a.