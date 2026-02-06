Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Upaljeni alarmi: Zabundajte se, upozorenja zbog vjetra, moguće i obilne kiše, ponegdje i snijeg

Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice
Foto: Zvonimir Barisin
06.02.2026.
u 07:42

Za vikend će također biti nestabilno, u subotu mjestimična kiša, s tim da na Jadranu još može biti pljuskova praćenih grmljavinom.

Danas će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, češćom na Jadranu i uz njega. U Dalmaciji su mjestimice mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U središnjim i istočnim krajevima ponegdje magla, osobito ujutro.  Vjetar na kopnu većinom slab, u gorju prijepodne do umjeren južni. Na Jadranu umjereno i jako, u Dalmaciji i olujno jugo, poslijepodne će okretati na zapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje i buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 7 do 13, na Jadranu između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva, javlja DHMZ.

Kako prognozira Tea Blažević za N1, u nastavku petka vjetar će okretati na sjeverozapadnjak, poslijepodne i navečer mjestimice i vrlo jak, na dijelu obale i buru. Zbog vjetrovitih prilika na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. U gorju može biti snijega. Za vikend će također biti nestabilno, u subotu mjestimična kiša, s tim da na Jadranu još može biti pljuskova praćenih grmljavinom. U nedjelju će oborina biti rjeđa, još u noći i ujutro uglavnom mjestimice kiša i pljuskovi. Stabilizacije nema niti s početkom novog tjedna. 
FOTO Popucala riva, potopljene brodice: Pogledajte posljedice olujnog nevremena koje je pogodilo Dalmaciju
Kaštela: Ciklonalna plima poplavila rivu i okolne ulice
1/113
vremenska prognoza kiša snijeg

