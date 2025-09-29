Naši Portali
NA FLORIDI

VIDEO Nevjerojatna intervencija: Pogledajte kako su policajci savladali aligatora

29.09.2025.
u 22:59

Nadzorne kamere u okrugu Lake na Floridi zabilježile su neuobičajenu intervenciju policajca. Nakon što je aligator zalutao u dvorište obiteljske kuće, jedan od službenika odlučio se na direktan pristup kako bi svladao životinju.

Intervencija se odigrala početkom rujna nakon što je stanarka pozvala policiju zbog aligatora na njezinoj verandi. Dvojica policajaca iz okruga Lake na Floridi brzo su stigla na mjesto događaja, a snimke s nadzornih i tjelesnih kamera, koje su se proširile internetom, prikazuju tijek akcije.

Prvi korak bio je osigurati da životinja ne pobjegne. Koristeći uže kao laso, policajci su uspjeli uhvatiti aligatora i ograničiti mu kretanje. Dok je jedan držao uže, drugi je policajac skočio izravno na leđa životinje. Taj je potez bio ključan za preuzimanje kontrole, prenose strani mediji.

Policajac se zatim hrvao s aligatorom na tlu, pokušavajući ga imobilizirati uz pomoć kolege. U konačnici su uspjeli te su aligatoru ljepljivom trakom omotali čeljusti, čime je životinja osigurana. Cijeli postupak, kako prenose svjetski mediji, primjer je snalažljivosti i odvažnosti.

Nakon što je životinja bila osigurana, policajci su je smjestili u stražnji dio policijskog vozila. Aligator je potom prevezen na sigurnu lokaciju, daleko od stambenih naselja, i pušten natrag u divljinu. Zahvaljujući brzoj reakciji ovih policijskih službenika, incident je završen bez ozlijeđenih, a životinja je vraćena u svoje prirodno stanište.

