Tromi sustav borbe protiv bolesti na životinjama: Potrebna je brža i efikasnija reakcija

Kada se prije dvije godine prvi put pojavila u Hrvatskoj, afrička svinjska kuga sa sobom je donijela strah da će ionako sve malobrojniji seoski svinjci, s nekoliko prasadi za potrebe domaćinstva, uskoro postati egzotika. Nikom, međutim, tada ni u primisli nije bilo da bi u pitanje mogao doći i opstanak velikih farmi, onih sa svim mogućim biosigurnosnim mjerama. Ubrzo nam se učinilo i da smo rat protiv ove pošasti na životinjama dobili, no ASK se vratio, uglavnom zato što se nitko, od prekograničnih trgovaca do seljaka, nije držao propisanih mjera.