Iva Boban Valečić
Autor
Iva Boban Valečić

Tromi sustav borbe protiv bolesti na životinjama: Potrebna je brža i efikasnija reakcija

22.09.2025. u 09:45

Svinjogojstvu u Hrvatskoj prijeti katastrofa, što je na kraju otvoreno rekao i ministar poljoprivrede David Vlajčić koji se sa zakašnjenjem stavio na čelo kriznog stožera

Kada se prije dvije godine prvi put pojavila u Hrvatskoj, afrička svinjska kuga sa sobom je donijela strah da će ionako sve malobrojniji seoski svinjci, s nekoliko prasadi za potrebe domaćinstva, uskoro postati egzotika. Nikom, međutim, tada ni u primisli nije bilo da bi u pitanje mogao doći i opstanak velikih farmi, onih sa svim mogućim biosigurnosnim mjerama. Ubrzo nam se učinilo i da smo rat protiv ove pošasti na životinjama dobili, no ASK se vratio, uglavnom zato što se nitko, od prekograničnih trgovaca do seljaka, nije držao propisanih mjera.

svinjogojstvo David Vlajčić Afrička svinjska kuga

Komentara 1

Pogledaj Sve
JA
Jatiser
10:02 22.09.2025.

Trlja ruke Radman. Opet ce dobiti milione i tomzato jer besplatno dobije repromaterijal. Zna se

