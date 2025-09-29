Vlasnici pasa, budite oprezni! Ovo je 8 simptoma trovanja hranom koje ne smijete ignorirati

Baš kao i ljudi, psi mogu doživjeti trovanje hranom. Neke namirnice ili sastojci koji su za ljude sigurni mogu biti vrlo opasni za pse i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, pa čak i životno ugroziti ljubimce. Da bi se spriječilo da psi jedu hranu koja nije prikladna za kućne ljubimce, veterinarska grupa Medivet pozvala je vlasnike kućnih ljubimaca da budu svjesni znakova trovanja hranom. Upozorenje dolazi u iščekivanju potencijalnog porasta broja slučajeva.

Prema Medivetu, osam uobičajenih znakova trovanja hranom uključuju povraćanje, proljev, pretjerano slinjenje, slabost, kolaps, tremor i drhtanje, gubitak apetita i otežano disanje, piše Daily Express. "Mnogi svakodnevni sastojci koji se koriste u pečenju zapravo su opasni, pa čak i smrtonosni ako ih psi progutaju, što bi moglo iznenaditi neke vlasnike kućnih ljubimaca. S obzirom na to da je 'procvat' pečenja u tijeku, kuhinje diljem zemlje pune su primamljivih poslastica, stoga potičemo vlasnike da budu posebno oprezni i da se pobrinu da se svi pečeni proizvodi i sastojci drže izvan dohvata znatiželjnih šapa", upozorila je dr. Charlotte Jennings, glavna veterinarska i partnerska službenica iz Mediveta.

Dodala je da ako sumnjate da je vaš ljubimac pojeo nešto što nije smio, nemojte čekati da se pojave simptomi, već se odmah obratite svom veterinaru jer rano liječenje i intervencija mogu spasiti živote. Uobičajeni sastojci za pečenje koji su štetni za pse uključuju čokoladu koja sadrži teobromin, koji može uzrokovati povraćanje, proljev, napadaje, unutarnje krvarenje, pa čak i srčani udar, luk (luk, češnjak, ljutika i vlasac) koji može oštetiti crvene krvne stanice, uzrokujući ozbiljnu anemiju. Simptomi se možda neće pojaviti nekoliko dana, ali mogu uključivati ​​povraćanje, proljev i umor, kao i promjenu boje urina.

Osim toga, psi bi trebali izbjegavati grožđice, grožđe i ribizl jer oni mogu dovesti do želučanih problema i zatajenja bubrega, a simptomi se ne pojavljuju tri dana. Također, ksilitol, koji se nalazi u nekim slatkišima, žvakaćim gumama i lijekovima bez šećera, može uzrokovati opasno nisku razinu šećera u krvi i zatajenje jetre. Simptomi uključuju slabost, letargiju i kolaps. Pazite da vaš ljubimac ne dođe do slanine jer ona ona ima visoki sadržaj masti i natrija, što vašeg psa dovodi u rizik od bolesti poput pankreatitisa, visokog krvnog tlaka i pretilosti.

Također, plavi sir sadrži gljivicu koja proizvodi otrovnu tvar zvanu rokfortin C. Može uzrokovati povraćanje, proljev i napadaje ako se jede, a svom psu izbjegavajte davati i pljesnivi kruh jer plijesan koja se nalazi u pokvarenom kruhu i drugoj hrani sadrži mikotoksine koji mogu uzrokovati povraćanje, proljev, tremor i napadaje.