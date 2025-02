VIDEO Neugodan trenutak na presici, Trump oštro odgovorio indijskom novinaru: 'Ne razumijem ni riječ'

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je kontroverze tijekom konferencije za medije s indijskim premijerom Narendrom Modijem kada je oštro odgovorio indijskom novinaru koji mu je postavio pitanje. Tijekom susreta s Modijem, novinar je upitao Trumpa o njegovoj odluci da izruči pakistanskog državljanina i optuženog terorista Tahawwura Hussaina Ranu Indiji te o rastućem valu antiindijskih stavova u SAD-u. Snimka neugodnog trenutka brzo se proširila društvenim mrežama.

Trump je isprva rekao: "Odgovorit ćemo na nekoliko pitanja", a zatim je pokazao prema novinaru i rekao: "Izvolite. Izvolite, plava košulja." No kada je novinar počeo postavljati pitanje, Trump je odgovorio: "Morate govoriti glasnije." Novinar je nastavio: "Gospodine predsjedniče, ljudi u Indiji pozdravljaju vašu odluku o izručenju Tahawwura Rane." Međutim, Trump ga je prekinuo i rekao: "Ne razumijem ni riječ koju govori." Nije bilo jasno je li Trump imao problema s naglaskom novinara ili je postojao tehnički problem s ozvučenjem.

Tahawwur Hussain Rana trenutno se nalazi u visokosigurnosnom zatvoru u SAD-u, a optužen je za pomaganje u terorističkom napadu u Mumbaiju 2008. godine, u kojem je ubijeno 166 ljudi. Ovo nije prvi put da je Trump odbacio pitanje novinara zbog naglaska. Ranije ovog mjeseca, tijekom medijske konferencije u Bijeloj kući s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahujem, slično je reagirao na pitanje afganistanske novinarke Nazire Karimi. Karimi ga je upitala: "Imate li ikakav plan za promjenu situacije u Afganistanu? Možete li priznati talibane? Ja sam afganistanska novinarka."

Trump je odgovorio da je ima "malo problema" u razumijevanju i upitao: "Odakle ste?" "Iz Afganistana," odgovorila je Karimi, piše The Independent. Na to je Trump rekao: "Oh, zapravo, to je prelijep glas i prekrasan naglasak." Zatim je dodao: "Jedini problem je što ne razumijem ni riječ koju govorite. Ali, ali samo ću reći ovo: sretno, živite u miru."

