Europski čelnici u šoku nakon Vanceovog govora u Münchenu: 'Pljeska gotovo da i nije bilo'

Tijek događaja:

16:50 - Ukrajinski zastupnik Oleksej Hončarenko, koji je trenutno na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, kaže da je jedino što se može reći o govoru američkog potpredsjednika JD Vancea "potpuno poniženje svih europskih čelnika". "Ljudi u prostoriji su šokirani", kazao je u objavi na X-u.

- U većem dijelu Vanceova govora europski čelnici i birokrati gledali su jedni druge, a pljeska gotovo da i nije bilo - dodao je.

For most of Vance's speech, the European leaders and bureaucrats looked at each other, and there was almost no applause.