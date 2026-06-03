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INCIDENT U SREDOZEMLJU

Dron pun eksploziva plutao kod popularnog ljetovališta, Grčka traži objašnjenje od Ukrajine

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 16:56

Grčke vlasti tvrde da raspolažu informacijama o planiranoj operaciji te od Kijeva očekuju službeno očitovanje i poduzimanje koraka kako bi se uklonila eventualna preostala besposadna plovila iz Sredozemlja

Grčka je Ukrajini uputila službeni diplomatski prosvjed nakon što je u njezinim teritorijalnim vodama pronađen pomorski dron bez posade natovaren eksplozivom. Plovilo je otkriveno u blizini popularnog jonskog otoka Lefkade, a grčke vlasti smatraju da je riječ o dronu od ukrajinske proizvodnje. Prema pisanju grčkog lista Kathimerini, koje prenosi portal European Pravda, grčki ministar vanjskih poslova Giorgos Gerapetritis o slučaju je izvijestio visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas. Odluka o slanju prosvjedne note temelji se na nalazima istrage grčkog Glavnog stožera nacionalne obrane.

Prema zaključcima istrage, pronađeni dron navodno je bio dio šire operacije u kojoj su slična besposadna plovila trebala sudjelovati u akcijama protiv brodova povezanih s ruskim interesima. Grčke vlasti tvrde da raspolažu informacijama o planiranoj operaciji te od Kijeva očekuju službeno očitovanje i poduzimanje koraka kako bi se uklonila eventualna preostala besposadna plovila iz Sredozemlja.

Slučaj je izazvao dodatnu pozornost jer su dron početkom svibnja slučajno pronašli lokalni ribari kod Lefkade. Prema navodima grčkih medija, riječ je o modelu nalik ukrajinskom pomorskom dronu tipa Magura ili Kozak Mamai, a sumnja se da je zbog tehničkog kvara izgubio vezu s operaterima te završio u grčkim vodama. Pojedini mediji navode da je plovilo moglo nositi oko 100 kilograma eksploziva, zbog čega su grčke vlasti incident ocijenile ozbiljnom prijetnjom sigurnosti pomorske plovidbe i stanovništva. Stručnjaci istražuju je li dron možda bio namijenjen napadu na brodove povezane s takozvanom ruskom "flotom u sjeni", koja se koristi za transport nafte iz Rusije.

Grčki ministar obrane Nikos Dendias ranije je incident opisao kao iznimno ozbiljan te upozorio da Grčka neće dopustiti ugrožavanje sigurnosti u Sredozemlju. S druge strane, ukrajinska strana osporava tvrdnje o povezanosti pronađenog plovila s ukrajinskim snagama te ističe da za takve optužbe nema nedvojbenih dokaza. 

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Ključne riječi
dron Ukrajina Grčka

Komentara 4

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ZA
zagabria3
17:10 03.06.2026.

Kijev se trudi Europu uvući u rat, a mi to sufinanciramo. Mazdravlje

ZO
zoranlelic
17:29 03.06.2026.

Ovakvi ne lete, u Jadran ih samo mogu donijeti. Zašto ste pomislili na Ukrajince? Kako Vam odgovara terorizam i turizam? Imate li svoje plovilo negdje u Mediteranu?

SE
Serđo23
17:38 03.06.2026.

Počevši od drona u Zagrebu Kijev se i dalje trudi nezainteresirane Evropljane uvući u rat !Objašnjenje neka Grci traže od nalogodavaca Zelenskom , s to su slučajno Iranski agresori !

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