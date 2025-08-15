Ukrajinci su bijesni zbog dočeka Putina: 'On uništava i ubija, a dobije tretman na crvenom tepihu'

Srdačan doček koji je dobio ruski predsjednik Vladimir Putin po dolasku u američku vojnu bazu na Aljaski naišao je na burne reakcije u Ukrajini. Ova zemlja strepi što će se dogovoriti na summitu u Americi na koji nisu ni pozvani, a odlučuje se o njihovom teritoriju. Dopisnik britanske televizije Sky News iz Kijeva Dominic Waghorn javio je prve dojmove Ukrajinaca nakon što je započeo summit Trump-Putin.

On procjenjuje reakciju Ukrajinaca na dolazak ruskog predsjednika na američko tlo. Nije veliko iznenađenje da su Ukrajinci bijesni zbog dočeka s crvenim tepihom koji je priredila Trumpova ekipa. Sky News izvještava da fotografija američkih vojnika na koljenima koji razvijaju crveni tepih na stepenicama Putinova zrakoplova postaje viralna u Ukrajini. Waghorn nastavlja: „Društvene mreže su preplavljene bijesom, ljutnjom i gađenjem zbog onoga što vide.

„Postoje različiti načini dočeka svjetskog lidera na ovakvim događajima, a Donald Trump je dao sve od sebe kako bi priredio veliki doček Putinu, što Ukrajincima ide na živce.“ Jedan Ukrajinac mu je rekao o Putinovu dolasku: „On okupira teritorije, uništava cijele gradove, ubija, siluje, pljačka, otima, muči, i kao rezultat toga dobije doček na crvenom tepihu.“ Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji nije bio pozvan na razgovore, i njegovi europski saveznici strahuju da bi Trump mogao izdati Ukrajinu zamrzavanjem sukoba s Rusijom i priznavanjem - makar i neformalno - ruske kontrole nad jednom petinom Ukrajine.

Trump je pokušao ublažiti takvu zabrinutost dok se ukrcavao u Air Force One, rekavši da će prepustiti Ukrajini da odluči o bilo kakvim mogućim teritorijalnim razmjenama. „Nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu, ovdje sam da ih dovedem za stol“, rekao je. Na pitanje što bi to bilo zbog čega bi se samit mogao smatrati uspješnim, novinarima je u zrakoplovu Air Force One rekao: „Ne mogu vam to reći. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre.“

„Želim brzo vidjeti prekid vatre... Neću biti sretan ako se ne dogodi danas“, rekao je, dodajući da će biti uključeni i Europa i Zelenski. „Želim da ubijanje prestane.“