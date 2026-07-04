VIDEO Zastupnik prerezao lance kod plaže: 'Moćnici i elite drmaju našom državom...'

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić jutros je ponovno prerezao novopostavljene lokote i lance kojima je Hilton opet onemogućio građanima prolaz do pješčane plaže. Miletić je istaknuo kako su plaže javno dobro i pripadaju svima i da je nedopustivo da bilo koji moćnici i elite zabranjuju ljudima prolaz na pješčane plaže u Republici Hrvatskoj.

– Podigao sam kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabella d.o.o društva koje upravlja Hiltonom i tražim od Turudića da radi svoj posao jer su ovdje prekršeni zakoni Republike Hrvatske. Prolaz građanima mora biti besplatan i slobodan do naših plaža. Moćnici i elite drmaju našom državom i misle zato jer su prijatelji Andreja Plenkovića i Olega Butkovića da mogu raditi što žele, da mogu otimati plaže od naroda i nešto što pripada ljudima, svima nama, oni žele svojatati samo za sebe i svoju elitu. Neću im to dopustiti. Meni nije ugodno što moram ovo raditi kao saborski zatsupnik, ovo nije posao saborskog zastupnika, da ide okolo i reže brusilicom ograde, ali moram raditi ono što ljudi od mene traže. A oni od mene traže da se borim za pravdu i istinu. Ljudi od mene traže da budem njihov glas, da budem glas malenih, glas potlačenih, glas oni koji se ne mogu boriti s ovim golijatima, s hotelskim korporacijama koje uzurpiraju našu obalu, koje otimaju naše plaže. I ovo je zadnji poziv Turudiću, zadnji poziv DORH-u, zadnji poziv institucijama Republike Hrvatske da rade soj posao – rekao je u videu koji je objavio na društvenim mrežama.

Dodao je kako će ponovno prepiliti dva lokota koja su postavljena, maknuti ih s ulaza, oslobodit prolaz do plaže. – To je ono što nas zanima. Nas ne zanimaju ležaljke, nas ne zanimaju privatne investicije koje Hilton tu ima i koje je napravio. Nas zanima pomorsko dobro, a zna se što je pomorsko dobro – naglasio je.

Upit o cijeloj situaciji poslali smo i Hiltonu, a odgovor ćemo objaviti po primitku.