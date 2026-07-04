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U ZAMAHU

Austrijanci kažu da je ovo najpopularnija regija ovog ljeta u Hrvatskoj: Objasnili i zašto

Pula: Havajska plaža na Verudeli raj je za kupače i ljubitelje skokova sa stijena
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
04.07.2026.
u 10:38

U mnogim slučajevima, regija se može doći automobilom za samo nekoliko sati te je stoga jedno od najpopularnijih odredišta za kampere, obitelji i izlete automobilom, piše Heute

Hrvatska ostaje jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u Europi, a dolazak turista i dalje dobiva na zamahu. U prvoj polovici 2026. zabilježeno je oko 14 milijuna noćenja, prema nedavno objavljenim podacima hrvatske vlade. To predstavlja povećanje od sedam posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj dolazaka također je porastao za pet posto, prema najnovijim vladinim podacima. Istra s velikom razlikom prednjači u turizmu. Poluotok na sjeverozapadu zemlje već je zabilježio 4,1 milijun noćenja. Slijede ga Splitsko-dalmatinska županija s 2,2 milijuna i Kvarnerski zaljev s 2,1 milijun noćenja.

Kratko vrijeme putovanja čini Istru posebno atraktivnom za turiste iz srednje Europe. U mnogim slučajevima, regija se može doći automobilom za samo nekoliko sati te je stoga jedno od najpopularnijih odredišta za kampere, obitelji i izlete automobilom, piše Heute. Nijemci čine najveći udio stranih turista. Između siječnja i svibnja ostvarili su otprilike 2,7 milijuna noćenja. To ih stavlja ispred svih ostalih međunarodnih tržišta, a gotovo su im parirali samo domaći turisti iz Hrvatske s 2,5 milijuna noćenja. Slovenija slijedi na drugom mjestu s 1,3 milijuna noćenja, a Austrija s 1,1 milijunom. Gosti iz Velike Britanije i SAD-a također doprinose rastućim brojkama.

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Ključne riječi
turizam turistička destinacija Istra Austrija

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