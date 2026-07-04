Luka Brod postaje zeleno riječko energetsko središte

Budući terminal za opasne terete u slavonskobrodskoj riječnoj luci dobio je građevinsku dozvolu, čime je napravljen jedan od ključnih koraka prema početku njegove izgradnje. Projekt je prijavljen na natječaj za sufinanciranje sredstvima Europske unije, a ako aplikacija bude uspješna, radovi bi uskoro mogli započeti. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 23 milijuna eura bez PDV-a, pri čemu se očekuje da će Europska unija osigurati čak 85 posto potrebnih sredstava.

Zaštita rijeke Save



Terminal će biti prvi takve vrste u hrvatskim riječnim lukama te će omogućiti ekološki prihvatljivo skladištenje, prekrcaj i opskrbu plovila različitim vrstama goriva. Osim klasičnog dizela i biodizela, brodovima će biti dostupni ukapljeni prirodni plin, bioplin, vodik i električna energija. Istodobno će služiti za prikupljanje otpada, zauljenih voda te fekalnih i drugih otpadnih voda s plovila koja prometuju Savom. Projekt predstavlja novu razvojnu fazu za Luku Brod, u čiju je infrastrukturu tijekom posljednjeg desetljeća uloženo oko 40 milijuna eura. Dodatnu važnost daje mu činjenica da je Slavonski Brod prva međunarodna ulazna riječna luka Europske unije izgrađena nakon Domovinskog rata. Ravnatelj Lučke uprave Slavonski Brod Marijan Jurić ističe kako je upravo zaštita okoliša glavni razlog realizacije ovog projekta.

– Budući da smo sredstva za projektnu dokumentaciju osigurali iz europskih fondova, vjerujemo da ćemo dobiti i potporu za samu izgradnju terminala. Kada bude dovršen, svi brodovi koji plove Savom morat će ovdje kontrolirano predavati rabljena ulja, zauljene, fekalne i druge otpadne vode te preuzimati gorivo. Otpad će preuzimati ovlaštene tvrtke za ekološko zbrinjavanje, čime će se spriječiti dosadašnja praksa nekontroliranog ispuštanja dijela otpada u Savu – kaže Jurić. Dodaje kako će terminal imati važnu ulogu i u budućem razvoju riječnog prometa. Očekuje da će, nakon uređenja plovnosti Save, brodovi iz Podunavlja i s Crnog mora ponovno intenzivnije pristizati u Slavonski Brod, što će otvoriti nove mogućnosti za pretovar robe i privući gospodarstvenike iz Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine, osobito kada je riječ o specijalnim teretima.

Jurić otkriva i dugoročnu viziju razvoja luke kroz izgradnju energetskog centra sa skladištima gotovih naftnih derivata, na čemu se radi već pet godina. Smatra kako su nedavni poremećaji na svjetskom tržištu energenata i blokada Hormuškog tjesnaca pokazali koliko je važno imati domaće strateške zalihe goriva i smanjiti ovisnost o uvozu. Riječ je o projektu koji nadilazi okvire same luke te će imati pozitivan učinak na gospodarstvo cijele regije.

Nove prilike za razvoj



Predsjednik Županijske gospodarske komore Slavonski Brod Ivan Ćosić ranije je naglasio kako je projekt iznimno važan s aspekta ekologije, transporta i pretovara tereta. – Osim izravnih koristi, donijet će nova radna mjesta i dodatno potaknuti uređenje korita Save kako bi plovidba bila moguća tijekom cijele godine. Vodeni prijevoz znatno je ekonomičniji i okolišno prihvatljiviji od cestovnog, pa će ovaj terminal pridonijeti konkurentnosti cijelog prometnog sustava – istaknuo je Ćosić. Izgradnjom terminala Slavonski Brod mogao bi postati jedno od najvažnijih riječnih logističkih i energetskih čvorišta u ovom dijelu Europe, spajajući održivi promet, zaštitu okoliša i gospodarski razvoj u jedinstven projekt od nacionalnog značaja.