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PROGNOZA

Vikend će biti sunčan i topao, ali dijelove Hrvatske mogli bi uhvatiti kratkotrajni pljuskovi

Kaštel Štafilić: Ljetni pljusak na plaži Gabine
Foto: Zvonimir Barisin
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 08:58

U Dalmaciji će također prevladavati sunčano vrijeme. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a poslijepodne će malo slabjeti i prema otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33 stupnja.

U većem dijelu zemlje danaa će prevladavati sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslijepodne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 °C, javljaju iz DHMZ-a. 

U istočnoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 30 stupnjeva. U središnjoj Hrvatskoj također pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab, a temperatura između 26 i 30 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici navečer se očekuje mjestimice umjerena naoblaka. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 24 do 29 stupnjeva.

U Istri će biti pretežno vedro, a poslijepodne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, koja će postupno slabjeti te poslijepodne okrenuti na slab do umjeren, prema otvorenom moru i jak sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura između 29 i 33 stupnja. Na sjevernom Jadranu sunčano uz umjerenu do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, no od sredine dana postupno će slabjeti i zatim okrenuti na slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Navečer se očekuje burin. Najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 32 stupnja. U Dalmaciji će također prevladavati sunčano vrijeme. Puhat će umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a poslijepodne će malo slabjeti i prema otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33 stupnja.

Sutra, djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti, osobito navečer i na sjevernom Jadranu uz više oblaka moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima, poslijepodne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna 28 do 33 °C.
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dhmz vremenska prognoza Prognoza vrijeme

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