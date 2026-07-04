Uvodi se novi model obračuna naknade za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi, u skladu s uredbom koja je stupila na snagu 1. siječnja 2026. godine. Vlada želi smanjiti gubitke vode u sustavima javne vodoopskrbe koji na nacionalnoj razini iznose oko 50 posto! Prema izvješću o stanju u sektoru vodnih usluga za 2024. godinu, od zahvaćenih 528 milijuna kubika vode, korisnicima je fakturirano 272 milijuna manje, a tih 52 posto računa se kao tzv. neprihodovana voda koja se izgubi na putu od izvora do potrošača zbog loše mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i drugog. Cilj je te gubitke svesti na prihvatljivih 25 posto, kao u većini zemalja Europske unije.

Naknada za gubitke



Prema novomu, javni isporučitelji s gubicima vode do 25 posto neće plaćati naknadu za gubitke vode, a oni s većim gubicima bit će oslobođeni plaćanja samo ako tijekom pet godina ostvare propisane ciljeve smanjenja gubitaka. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda nema, tvrde u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, negativnih financijskih posljedica za građane, jedinice lokalne samouprave i državni proračun. Naknada koja se plaća na neprihvatljive gubitke obračunava se, naime, javnim isporučiteljima vodnih usluga i ne se smije naplaćivati korisnicima.

– Voda je jedan od najvrednijih resursa kojim moramo odgovorno upravljati. Zato ulažemo u modernizaciju sustava i smanjenje gubitaka – rekla je ministrica Marija Vučković i objasnila kako se novim modelom postupno uvodi sustav koji uzima u obzir i zahvaćene količine vode, uz prijelazno razdoblje i prilagodbu isporučitelja, čime se potiče brže smanjenje gubitaka, ali i osigurava financijska održivost sustava. U Ministarstvu napominju da je riječ o jednoj od ključnih reformi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Postoci gubitaka razlikuju se od županije do županije. U Međimurju su 2024. iznosili oko 22 posto. U bjelovarskoj tvrtki Vodne usluge kažu za Večernji list da je udio neprihodovane vode na njihovu području lani povećan na 39,6 posto. – Razlog skokovitog povećanja neprihodovane vode leži u činjenici da je provedeno pripajanje manjih društava sa statusom isporučitelja vodnih usluga, kod kojih nisu postojali financijski, materijalni ni kadrovski resursi za učinkovitu provedbu mjera za smanjenje gubitaka.

Bjelovar kao županijsko središte na svom uslužnom području koje obuhvaća grad Bjelovar i susjedne općine, ima neznatno povećanje neprihodovane vode zahvaljujući intenzivnim radovima na zamjeni vodoopskrbnih cjevovoda, među kojima je i magistralni cjevovod ukupne duljine 19,6 kilometara, pa zbog pražnjenja cjevovoda, ispiranja dionica i sličnog gubitak vode iznosi 27,12 posto. Ostali dijelovi uslužnog područja imaju veći postotak neprihodovane vode, pa je prosjek tih 39,6 posto, čime nismo zadovoljni i pripremamo u suradnji s Hrvatskim vodama akcijski plan. Očekivati je da će dodatna naplata naknade za korištenje voda i na nefakturirane količine vode potaknuti javne isporučitelje vodnih usluga na poduzimanje konkretnih radnji radi smanjenja gubitaka, što je i bila intencija zakonodavca – kaže Ivan Ivančić.

Određen prijelazni rok



Naknadu plaćaju pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vodu za potrebe javne vodoopskrbe, koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije, hlađenje, navodnjavanje, prodaju u bocama i drugo. Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva bio je ostavljen prijelazni rok od pet godina za primjenu obveza do 1. siječnja 2015. godine, no kako su isporučitelji vodne usluge izrazili nespremnost za primjenu, produljivan im je rok, no bez odgovarajućih rezultata. Vlada smatra da razloga za odgodu više nema i da treba započeti s naplatom naknade za količine vode i na neprihvatljive gubitke javnim isporučiteljima vodnih usluga. Kako bi se olakšao taj prijelaz, određeno je razdoblje od pet godina u kojem naknadu ne plaćaju oni koji u tekućoj godini smanje neprihvatljive gubitke za najmanje petinu gubitaka iz 2025. U Hrvatskoj je 2024. poslovalo oko 140 isporučitelja vodnih usluga, gotovo svi u javnom vlasništvu.