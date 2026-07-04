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BRZA REAKCIJA

Drama na moru kod Trogira: Prevrnula se jedrilica, posada spašena iz mora

Šibenik: Brod pomorske policije Željko Raguž-Dubrovnik u kanalu Sv.Ante
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
04.07.2026.
u 08:27

Ministarstvo mora izvješćuje da je također u petak navečer, oko 20.30 sati, zaprimljena dojava od Postaje pomorske i aerodromske policije (PPAP) o pokretanju spasilačke akcije prema tri osobe na rekreativnim rekvizitima  (SUP daske) koje bura nosi morem kod Podstrane.

Spašena je izvlačenjem iz mora posada jedrilice koja se u petak navečer prevrnula kod hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva, u petak navečer je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, prijavljeno je prevrtanje manje jedrilice s posadom tijekom plovidbe kod hridi Čelica, jugoistočno od Trogira. Odmah po zaprimanju dojave prema mjestu nesreće u akciju spašavanja isplovili su službenici ispostave lučke kapetanije Trogir.

Nedugo nakon pokretanja spasilačke akcije brodolomci su uočeni u blizini mjesta nesreće, izvučeni su neozlijeđeni iz mora na spasilačku brodicu, a prevrnuta jedrilica bit će otegljena do obale, priopćili su iz Ministarstva mora,prometa i infrastrukture. Ministarstvo mora izvješćuje da je također u petak navečer, oko 20.30 sati, zaprimljena dojava od Postaje pomorske i aerodromske policije (PPAP) o pokretanju spasilačke akcije prema tri osobe na rekreativnim rekvizitima  (SUP daske) koje bura nosi morem kod Podstrane. Spasilačka akcija je pokrenuta u nadležnosti PPAP Split, uz pripravnost službenika i spasilačkih brodica iz sastava LK Split i pripadajućih ispostava, s obzirom na smanjenu vidljivost u večernjim satima.
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posada prevrnuće broda spašavanje Trogir jedrilica

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