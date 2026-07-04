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INTERVJU ŽELJKO IVEZIĆ

S grupom znanstvenika na Ruđeru radimo do sada najveći katalog svemira, a ići ćemo sve do ruba naše galaksije, Mliječnog puta

Autor
Zoran Vitas
04.07.2026.
u 12:50

"Imamo oko 3000 znanstvenika organiziranih u našu znanstvenu kolaboraciju. Koordiniram tih 3000 ljudi, da informacije teku glatko između zvjezdarnice i tih ljudi koji nisu zaposlenici opservatorija, nego su diljem svijeta, po drugim institucijama"

Opservatorij "Vera Rubin" službeno je pušten u rad početkom ove godine, iako su se na njemu znanstvena istraživanja počela obavljati prošlog ljeta. Ovaj monument ljudskog znanja i znanosti smješten u Čileu opremljen je najvećom digitalnom kamerom koju je čovjek napravio pa u kombinaciji s velikim zrcalom i drugim instrumentima i opremom može dati do sada najdetaljnije slike svemira napravljene sa Zemlje. Ne postoji ništa veće takve namjene na našem planetu. Znanstveni direktor opservatorija je naš znanstvenik prof. Željko Ivezić, astronom izuzetno velikog i vrijednog iskustva. Očito, imati nekoga na takvoj poziciji značilo bi kao da opet imamo košarkaša u prvoj petorki prvaka NBA lige ili u prvih 11 svjetskog prvaka u nogometu. To se vidi kada s prof. Ivezićem razgovarate, a ovaj put nam je najavio do sada vjerojatno najveći projekt u astronomiji kod nas u posljednjih sigurno stotinu godina.

Ključne riječi
umjetna inteligencija Astronomija Vera Rubin znanost

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