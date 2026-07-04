U kojoj biste političkoj stranci danas našli ljude koji bi život bili spremni dati za svoja uvjerenja

Ovih je dana u Splitu predstavljena knjiga "Kulturni front na Hvaru 1943." Riječ je o opsežnoj i vrijednoj monografiji na više od 500 stranica, koja se sastoji od tri dijela. Prvi dio čini rad profesora emeritusa Drage Roksandića pod naslovom: "Intelektualci u borbi za umjetnost i slobodu – Na kulturnom frontu: Hvarska konferencija kulturnih radnika Dalmacije 18. i 19. prosinca 1943." O Hvarskoj konferenciji, tom važnom skupu koji je potpuno neopravdano i nepravedno ostao u zapećku javne svijesti o važnim događajima u hrvatskoj povijesti, govori iz malo drugačijeg ugla i rad prof. dr. Šime Pilića: "Konferencija kulturnih radnika Dalmacije – Poetska i estetska istinitost".