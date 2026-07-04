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INTERVJU ŠIME PILIĆ

U kojoj biste političkoj stranci danas našli ljude koji bi život bili spremni dati za svoja uvjerenja

Autor
Branimir Pofuk
04.07.2026.
u 08:30

Sociolog, profesor i koautor nedavno predstavljene knjige 'Kulturni front na Hvaru 1943.' za Obzor govori o značaju nepravedno zapostavljene konferencije na koju je odlučila podsjetiti splitska VeDRA, agilna udruga koja svojim aktivnostima neumorno pokušava pokazati da je u društvu dijalog moguć

Ovih je dana u Splitu predstavljena knjiga "Kulturni front na Hvaru 1943." Riječ je o opsežnoj i vrijednoj monografiji na više od 500 stranica, koja se sastoji od tri dijela. Prvi dio čini rad profesora emeritusa Drage Roksandića pod naslovom: "Intelektualci u borbi za umjetnost i slobodu – Na kulturnom frontu: Hvarska konferencija kulturnih radnika Dalmacije 18. i 19. prosinca 1943." O Hvarskoj konferenciji, tom važnom skupu koji je potpuno neopravdano i nepravedno ostao u zapećku javne svijesti o važnim događajima u hrvatskoj povijesti, govori iz malo drugačijeg ugla i rad prof. dr. Šime Pilića: "Konferencija kulturnih radnika Dalmacije – Poetska i estetska istinitost".

Ključne riječi
povijest antifašizam

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