VIDEO Lovac na zmije došao izvući pitona, no on se nije htio predati: Pogledajte koliko ga je namučio

VELIKA OPASNOST

Držao neobičnog puža u ruci pa ostao u šoku kad su mu rekli što je to: 'Budi sretan što si živ!'

Franka su preplavile reakcije brojnih koji su mu objasnili kako može biti sretan što je ostao živ, no on je taj potez objasnio činjenicom da je inače iz zemlje koja nema izlaz na more, pa su se njegove brige uglavnom odnosile na morske pse i meduze