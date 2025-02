FOTO Panika u supermarketu: Zaposlenici u pošiljci banana otkrili neočekivanog gosta

Zaposlenici trgovine u Manchesteru, New Hampshire, prošlog su tjedna doživjeli šokantno iskustvo kada su među bananama pronašli neočekivanog gosta – zmiju otrovnicu. Prema izvješću Odjela za ribu i divljač New Hampshirea, zaposlenici su u subotu otkrili zmiju skrivenu u pošiljci banana. Poručnik Adam Cheney izjavio je za NBC News da njegov tim obično ima posla s domaćim gmazovima, ali ovaj je susret bio potpuno neočekivan. Srećom, jedan od zaposlenika je upoznat s gmazovima, što je pomoglo u brzoj identifikaciji.

A bunch of bananas at a New Hampshire grocery store hid a slithering stowaway last week. https://t.co/cK5ACsegaC — NBC News (@NBCNews) February 19, 2025

Utvrđeno je da se radi o zmiji dugoj oko 45 centimetara, vrsti Ornate cat-eyed snake, blago otrovnoj zmiji porijeklom iz Ekvadora. Cheney je izjavio da u svojih 25 godina iskustva nikada prije nije vidio ovu vrstu zmije. "Svi su bili zainteresirani jer je nismo imali prilike vidjeti, osim ako ne odemo u Južnu Ameriku", rekao je. Zmija je bila neozlijeđena i brzo je premještena u Rainforest Reptile Shows Inc., organizaciju specijaliziranu za brigu o egzotičnim životinjama.

Mack Ralbovsky, potpredsjednik Rainforest Reptile Shows Inc., potvrdio je da će zmija ostati u njihovoj skrbi do kraja života. "Budući da je riječ o otrovnoj vrsti, poduzimamo iznimne mjere opreza prilikom izvođenja na edukacijske događaje", objasnio je Ralbovsky. Također je umirio potrošače, naglasivši da su zmije u pošiljkama relativno neuobičajene i da nema razloga za zabrinutost. "Kada pošiljke dolaze iz tropskih krajeva, postoji šansa da se na njima nađu 'slijepi putnici'. Međutim, to su obično mali gušteri, žabe ili beskralješnjaci", dodao je.

Iz organizacije Rainforest Reptile Shows Inc. su zahvalili nadležnim službama na brzoj i efikasnoj reakciji, koja je osigurala siguran smještaj za ovu neobičnu životinju. Istaknuli su da je Cat-eyed Snake vrsta iz Paname, Ekvadora i Kolumbije, koja se primarno hrani vodozemcima i gušterima, te da kao noćna vrsta zahtijeva posebnu stručnost i pažnju.

