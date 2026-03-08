VIDEO Ne, Vučiću, kineski roboti još ne nose puške

Videozapis od svega 48 sekundi, u kojem desetak humanoidnih robota s oružjem nalik automatskim puškama prolazi strelište ispred snježne planine, posljednjih je dana izazvao veliku pozornost na društvenim mrežama. Na snimci roboti kleče, gađaju mete, mijenjaju spremnike i svladavaju prepreke, dok kineske zastave u kadru sugeriraju da je riječ o prizoru iz Kine.

Na mreži X pojavile su se tvrdnje da je Kina objavila snimku s „robotima nalik Terminatoru” te da već raspolaže s „deset tisuća robota-vojnika” koji bi trebali smanjiti ljudske gubitke u slučaju rata s Tajvanom 2027. godine. Druge objave tvrdile su da video prikazuje vježbu gađanja robota tvrtke Unitree Robotics, a jedna takva objava prikupila je čak 1,5 milijuna pregleda.

Snimka se proširila i na drugim jezicima, uključujući arapski, francuski i ruski. Međutim, provjera činjenica koju je proveo DW pokazuje da te tvrdnje nisu točne. Roboti na snimci doista podsjećaju na model G1 kineske tvrtke Unitree Robotics, no sama scena nije stvarna – generirana je umjetnom inteligencijom.

Analiza kadrova, provedena nakon pronalaska kvalitetnije verzije videa na YouTubeu, otkriva niz anomalija karakterističnih za generativnu umjetnu inteligenciju. Primjerice, jedan robot mijenja spremnik, ali on nekoliko sekundi poslije nestaje. Drugi robot prolazi kroz naslagane vreće s pijeskom umjesto da ih preskoči. Natpis „Unitree” na prsima robota pojavljuje se i nestaje, a u jednom trenutku čovjek koji daje naredbu robotima drži radio-vezu koja se pri pokretu ruke doslovno stapa s njegovom šakom.

Na nelogičnosti upozorava i stručnjak za balistiku. Filip Kaše, vještak forenzičke balistike, ukazuje i na nelogičnosti kod oružja i streljiva koje tobože koriste roboti. „Na najmanje dva mjesta ne vidi se izbacivanje čahure nakon hica. U 23. sekundi videa u oružje se ubacuje prazan okvir za streljivo”, kaže on za DW. Kaše zaključuje da je riječ o djelu umjetne inteligencije s „vjerojatnošću koja graniči sa sigurnošću”. Snimka se u međuvremenu pojavila i na kineskoj platformi Bilibili, gdje je izričito označena kao sadržaj nastao uz pomoć umjetne inteligencije.

Tvrtka Unitree Robotics poznata je po razvoju četveronožnih i dvonožnih robota, odnosno humanoida koji su oblikom i kretanjem nalik ljudima. Na svojim službenim stranicama tvrtka ističe civilne primjene tehnologije, a promotivni materijali prikazuju robote kako hodaju po zahtjevnom terenu, plešu ili izvode borilačke pokrete. Kompanija je nedavno privukla pozornost i nastupom robota na gala-večeri povodom Lunarne nove godine, gdje su izveli koreografiju s akrobatskim elementima i kung-fu pokretima. U javnim nastupima, međutim, nema spomena vojne primjene njihovih robota.

Nedugo nakon prve snimke društvenim mrežama proširio se još jedan video u kojem roboti navodno vježbaju gađanje u urbanim ruševinama, a uz humanoide se pojavljuju i četveronožni roboti nalik psima. „Ovo je stvarno!!! Kineski humanoidi tvrtke Unitree pucaju iz puške tipa 191!”, napisao je jedan korisnik mreže X, misleći na kinesku jurišnu pušku QBZ-191. Ta je objava u manje od 24 sata pregledana više od 680 tisuća puta.

No i taj je video, prema analizi DW-a, također generiran umjetnom inteligencijom. Preko snimke je vidljiv autorski žig koji pokazuje da je prvi put objavljena na platformi Bilibili, i to od istog korisnika koji je objavio i prethodni video iz snježnog krajolika. U opisu izvornog videa jasno stoji: „Taktička jurišna vježba robotske jedinice Unitree, proizvedeno umjetnom inteligencijom, video služi isključivo zabavi.”

Vizualne nelogičnosti dodatno potvrđuju tu tvrdnju. U jednom trenutku meta se iznenada pojavljuje niotkuda, dok robot pri preskakanju ograde prolazi nogom kroz drvenu konstrukciju. Snimka je pritom dodatno obrađena prije širenja na drugim mrežama. Dodani su logotipi i grafika kako bi izgledala poput televizijskog priloga kineskog vojnog kanala CCTV, no imitacija je nespretna jer nedostaje naziv samog kanala.

Uz lažne videozapise o kineskim robotima, nedavno je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao razvoj slične tehnologije. Nakon prezentacije humanoidnih robota jedne kineske kompanije izjavio je da bi Srbija već ove godine mogla pokrenuti proizvodnju takvih strojeva i započeti s izradom robota za vojsku koji bi čuvali zemlju.

Ipak, tehnološka stvarnost zasad je znatno skromnija. Kina doduše intenzivno razvija robotske sustave za svakodnevnu upotrebu, uključujući i potporu sigurnosnim službama. Primjerice, državni kanal CGTN objavio je prije godinu dana da u gradu Shenzhen humanoidni roboti patroliraju zajedno s policajcima. U nekim velikim gradovima, poput Wuhana i Šangaja, takvi se roboti već koriste ili testiraju za regulaciju prometa.