Treba li joj zahvaljivati ili naređivati? Stručnjaci otkrili kako ćete dobiti najbolje odgovore od umjetne inteligencije

Može li način na koji razgovaramo s umjetnom inteligencijom utjecati na kvalitetu odgovora? Istraživači su pokušali to otkriti kroz niz neobičnih eksperimenata - od komplimenata i ohrabrivanja do prijateljskih završetaka poput „Bit će zabavno!“. Rezultati su bili iznenađujući: većina takvih trikova nije imala nikakav stvarni učinak, piše BBC. No jedan pristup ipak se izdvojio – kada su chatbot zamolili da „zamisli da je u svijetu Zvjezdanih staza“, umjetna inteligencija je postala nešto bolja u rješavanju osnovnih matematičkih zadataka.

Veliki je broj korisnika uvjeren da postoji „tajna formula“ za dobivanje boljih odgovora od velikih jezičnih modela, tehnologije koja pokreće alate poput ChatGPT. Neki vjeruju da će umjetna inteligencija bolje raditi ako joj prijete, drugi misle da pomaže ljubaznost, dok treći chatbotu daju uloge stručnjaka – primjerice profesora ili liječnika. Sve to dio je takozvanog „prompt inženjeringa“, odnosno načina na koji se formuliraju upute za AI.

No stručnjaci upozoravaju da većina tih popularnih savjeta nema stvarni učinak. „Mnogi misle da postoji neka čarobna kombinacija riječi koja će natjerati model da riješi problem“, kaže profesor računalnih znanosti Jules White sa sveučilišta Vanderbilt. „Ali stvar nije u izboru riječi, nego u tome koliko jasno objasnite što zapravo želite.“

Iako se često raspravlja treba li biti pristojan prema umjetnoj inteligenciji, znanstvena istraživanja daju proturječne rezultate. Jedna studija iz 2024. pokazala je da su chatbotovi ponekad davali točnije odgovore kada su korisnici bili ljubazni, dok su druga testiranja pokazala da su starije verzije modela ponekad bile preciznije čak i kada su korisnici koristili uvredljiv ton. Razlog je jednostavan: modeli analiziraju svaku riječ, pa čak i interpunkciju, ali je iznimno teško predvidjeti kako će male promjene u formulaciji utjecati na odgovor.

Stručnjaci danas smatraju da su moderni modeli znatno napredovali i da trikovi poput laskanja, vrijeđanja ili prijetnji više nemaju značajan učinak na točnost odgovora. Umjetna inteligencija može djelovati kao da ima osobnost ili „raspoloženje“, ali riječ je samo o simulaciji ljudskog ponašanja. Drugim riječima, AI nije osoba - nego alat.

Ako želite dobiti bolje odgovore, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih pristupa. Prvo, nemojte tražiti samo jedno rješenje – zatražite nekoliko različitih prijedloga. Tako ćete lakše usporediti ideje i odabrati ono što vam najviše odgovara. Također je korisno dati primjer. Ako, primjerice, želite da chatbot napiše e-mail vašim stilom, bolje je priložiti nekoliko ranijih poruka nego davati dugačak popis uputa. Dobar trik može biti i da zamolite chatbot da vam postavlja pitanja. Ako, primjerice, pišete oglas za posao, možete zatražiti da vas umjetna inteligencija ispituje dok ne prikupi dovoljno informacija za kvalitetan tekst.

S druge strane, stručnjaci upozoravaju da pretjerano „glumljenje uloga“ može biti problem kada tražite točan odgovor. Ako modelu kažete da je stručnjak, postoji veća šansa da će samouvjereno iznijeti netočnu informaciju. No za kreativne zadatke poput brainstorminga ili simulacije razgovora za posao takav pristup može biti vrlo koristan. Još jedan savjet je da ostanete neutralni. Ako, primjerice, pitate koji je automobil bolji, nemojte unaprijed naglašavati svoj favorit jer će AI često pokušati potvrditi vaše očekivanje.

Zanimljivo je i da velik broj ljudi ipak ostaje pristojan prema umjetnoj inteligenciji. Istraživanja pokazuju da većina korisnika kaže „molim“ i „hvala“, iako to ne utječe na performanse modela. Neki to rade iz navike, dok manji broj priznaje da to čini „za svaki slučaj“ – ako roboti jednog dana preuzmu svijet. Iako ljubaznost neće poboljšati odgovore umjetne inteligencije, stručnjaci kažu da ipak ima smisla. Ne zato što AI ima osjećaje – nego zato što način na koji komuniciramo s tehnologijom može utjecati i na naše ponašanje prema ljudima. Ponekad je, jednostavno, dobro zadržati dobre navike.