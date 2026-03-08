Naši Portali
Poslušaj
OSJETILO SE SVUGDJE

Potres u Crnoj Gori: Podgorica osjetila podrhtavanje, i u Hrvatskoj se trese

X/Screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
08.03.2026.
u 22:11

EMSC je izvijestio da je jačina u epicentru iznosila 3.2 po Richteru.

Danas je područje oko Podgorice pogodio umjeren potres. Zabilježen je i u glavnom gradu Crne Gore, ali su ga osjetili i stanovnici Hrvatske. Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 23 kilometra sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.

EMSC je izvijestio da je jačina u epicentru iznosila 3.2 po Richteru. U okolici Podgorice potres je potrajao desetak sekundi.
Hrvatska Crna Gora potres

25
Reakcija na plan zapljene urana

Hrvatski analitičar: 'Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost Trumpa'

Jedino u što sam posve siguran je slijedeće: - kad ovaj rat završi kroz koji mjesec (jer Trumpu idu izbori, a cijena goriva raste), a iranski režim to nekako preživi, Iran će uložiti maksimalne napore da što prije razviju svoju nuklearnu bombu. Pri tome imaju pred očima Sjevernu Koreju i Kim Jong-Una s kojim je Trump veliki prijatelj, baš zato jer Kim ima svoje nuklearne bombe

ŽENE KOJE SU MIJENJALE SVIJET

Od Wi-Fija do perilice posuđa: Izumi briljantnih žena koje su, sljedeći svoju viziju, stvorile inovacije bez kojih bi svakodnevica bila nezamisliva

Povijest inovacija često je pisana muškim rukopisom, no iza mnogih tehnologija i predmeta koje danas svakodnevno koristimo, uzimajući ih zdravo za gotovo, od bežičnog interneta i brisača na automobilu, do kompajlera i pancirnih prsluka, stoje genijalne žene. Te inovatorice i vizionarke, prkoseći društvenim normama i zakonskim ograničenjima koja su im nerijetko onemogućavala patentiranje izuma pod vlastitim imenom, promijenile su našu svakodnevicu i svijet.

