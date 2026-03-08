Potres u Crnoj Gori: Podgorica osjetila podrhtavanje, i u Hrvatskoj se trese

Danas je područje oko Podgorice pogodio umjeren potres. Zabilježen je i u glavnom gradu Crne Gore, ali su ga osjetili i stanovnici Hrvatske. Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 23 kilometra sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.

EMSC je izvijestio da je jačina u epicentru iznosila 3.2 po Richteru. U okolici Podgorice potres je potrajao desetak sekundi.