Potres u Crnoj Gori: Podgorica osjetila podrhtavanje, i u Hrvatskoj se trese

Danas je područje oko Podgorice pogodio umjeren potres. Zabilježen je i u glavnom gradu Crne Gore, ali su ga osjetili i stanovnici Hrvatske. Prema prvim informacijama, epicentar se nalazio na 23 kilometra sjeverozapadno od Podgorice, na dubini od 10 kilometara.
#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 19 sec ago in #Montenegro. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 8, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/pVEVhiPXkS
EMSC je izvijestio da je jačina u epicentru iznosila 3.2 po Richteru. U okolici Podgorice potres je potrajao desetak sekundi.
15
SUKOB NA BLISKOM ISTOKU
FOTO Ekskluzivne fotografije iz Irana: Ovako izgledaju ulice dok bukti rat
ATMOSFERA DERBIJA
FOTO Boysi i Torcida bore se tko će biti glasniji: Pogledajte zanimljivu poruku navijača Hajduka
Potpuna transformacija