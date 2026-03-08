Naši Portali
Poslušaj
JEDAN OD PETORICE DIREKTORA

Barron Trump ima novi biznis, otkriveno o čemu je riječ: 'Dobio je najmanje milijun dolara'

State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
Autor
Dora Taslak
08.03.2026.
u 22:44

Osim Barrona Trumpa, kao direktori su navedeni Spencer Bernstein, Rudolfo Castello, Valentino Gomez i Stephen Hall.

Barron Trump, najmlađi sin američkog čelnika Donalda Trumpa, sprema novi poslovni pothvat. Prema informacijama Newsweeka, on i još četiri osobe navedeni su kao direktori tvrtke Sollos Yerba Mate Inc. Tvrtka bi trebala biti lansirana u travnju, a bazirala bi se na napitcima od kofeinskog biljnog čaja. Otkriveno je i kako je posao registriran na adresi jednog od prijatelja i donatora predsjednika Trumpa

Naime, kuća od 16 milijuna dolara na Floridi, blizu Trumpova kluba Mar-a-Lago, na koju je tvrtka registrirana pripada biznismenu Jayu Weitzmanu koji je donirao 25.000 dolara za Trumpovu prvu inauguraciju. On je zanijekao bilo kakvu uključenost ili ulaganje u posao. Naime, stiglo je pojašnjenje kako njegov unuk, Spencer Bernstein, živi s njim te je jedan od direktora tvrtke, zbog čega je posao registriran na njegovoj adresi.

Posao Barrona Trumpa, Sollos Yerba Mate Inc., osnovan je u Delawareu 3. prosinca 2025., a potom je na Floridi 12. siječnja 2026. registriran kao strana profitna korporacija. Prema podnescima Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC), posao je prijavio 1 milijun dolara kapitala koji je prikupio putem privatnog plasmana.

"Poslovni pothvat Barrona Trumpa s napitcima za životni stil dobio je najmanje 1 milijun dolara privatnog financiranja u samo nekoliko mjeseci bez ikakve poslovne povijesti i, očito, bez korporativnog ureda, tvornice ili distribucijskog centra. Ovo izgleda kao još jedan primjer obitelji Trump i prijatelja koji trguju Trumpovim imenom. Još gore, otvara još jedan potencijalni kanal za pokušaj utjecaja na predsjednika kroz razne poslovne sheme njegove obitelji", komentirao je za Newsweek Norm Eisen, suosnivač i izvršni predsjednik organizacije Democracy Defenders Fund. Osim Barrona Trumpa i Spencera Bernsteina, kao direktori su navedeni Rudolfo Castello, Valentino Gomez i Stephen Hall.
FOTO Jedan član obitelji Trump posebno plijenio pažnju: Prvi put pojavio se u javnosti od inauguracije
State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
1/16
Jay Weitzman Donald Trump Barron Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Joja
Joja
23:00 08.03.2026.

U Iran mu se ne ide?

