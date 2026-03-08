Ovo je novi vrhovni vođa Irana: Nakon smrti oca vlast preuzima Mojtaba Khamenei

Tijelo zaduženo za izbor novog vrhovnog vođe Irana donijelo je odluku, a iranska televizija upravo je potvrdila, da je novi vrhovni vođa postao Mojtaba Khamenei, sin ubijenog ajatolaha Alija Khameneija. Iranski državni mediji navode da je novi vrhovni vođa izabran nakon hitnih konzultacija unutar političkog i vjerskog vrha države. Dosadašnji vrhovni vođa Ali Khamenei ubijen je u izraelskom zračnom napadu prije osam dana.

Kako je Večernji list ranije pisao, unutar establišmenta ubrzo su počele intenzivne kalkulacije o nasljedniku. Kao najozbiljniji kandidat nametnuo se upravo Mojtaba Khamenei, sin ubijenog vođe, koji godinama ima snažan utjecaj u vjerskim i sigurnosnim strukturama režima. Prema iranskom ustavu, vrhovnog vođu bira Vijeće stručnjaka – tijelo sastavljeno od islamskih pravnika koje formalno ima ovlast nadzirati rad vođe i, ako je potrebno, smijeniti ga. U praksi se odluka donosi unutar uskog kruga klerikalne elite, političkog vrha i zapovjedne strukture Revolucionarne garde. Nakon desetljeća Khameneijeve dominacije svaka promjena na vrhu znači duboko preslagivanje odnosa moći i redefiniranje ravnoteže unutar sustava.

Mojtaba Khamenei, rođen 1969. u Mašhad, godinama se percipirao kao čovjek iz sjene. Iako nikada nije obnašao formalnu državnu funkciju, njegov utjecaj u vjerskim i sigurnosnim strukturama smatra se znatnim. Školovan u teološkim krugovima u Komu, izgradio je mrežu lojalnosti među dijelom klera i unutar Revolucionarne garde. Tijekom prosvjeda 2009., nakon spornih predsjedničkih izbora, reformistički krugovi optuživali su ga da je imao važnu ulogu u koordinaciji odgovora režima. Njegova politička snaga leži u diskreciji, rijetko istupa javno, ali je prisutan ondje gdje se donose ključne odluke.

Za dio tvrdolinijaškog establišmenta Mojtaba predstavlja jamstvo kontinuiteta. Njegovo ime simbolizira očuvanje postojeće ideološke linije i sigurnosne arhitekture koja se razvijala desetljećima. Kritičari, međutim, upozoravaju da bi njegov izbor otvorio pitanje nasljedne logike u sustavu koji formalno odbacuje monarhijski princip. Izbor sina ubijenog vođe bio bi presedan i mogao bi izazvati otpor dijela klera koji inzistira na kolektivnom legitimitetu i teološkoj težini kandidata, a ne na obiteljskom kontinuitetu.